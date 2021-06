Llevaba un ternero dentro de la camioneta cuando circulaba por la Ruta 40 en horario no permitido

El hecho ocurrió en la noche de este miércoles, en la que tanto personal de Gendarmería como de Defensa Civil de la ciudad de Junín de los Andes detuvieron a una vehículo sobre la Ruta 40 por andar fuera del horario permitido y advirtieron de que el conductor llevaba un ternero de tan solo tres meses dentro del baúl.

«Cuando se le empezó averiguar si tenía algún tenía algún papel o cuál era su situación vinculado al ternero, no pudo responder. El objetivo era saber si era de él o no, pero no tenía ningún papel», aseguraron fuentes oficiales.

En un trabajo en conjunto Personal de la División Brigada Rural y Abigeato con los efectivos de Gendarmería secuestraron de manera preventiva al joven ternero vacuno hasta que el hombre que lo trasladaba, pueda presentar la documentación que acredite su propiedad.

Mientras llevaban adelante un Operativos de Control sobre Ruta Nacional N°40, los efectivos detuvieron la marcha de una camioneta Honda CVR, con dos ocupantes los que trasladaban en la parte trasera un ternero vacuno Hereford pampa, de unos 3 meses y del cual no pudo acreditar propiedad en ese momento.

Como resultado se procedió a notificar a los dos sujetos sobre la contravención al Artículo 205° del C.P.A, por circular fuera del horario permitido y secuestraron de manera preventiva hasta tanto que su propietario pueda presentar la documentación correspondiente y la cual acredite su propiedad.

Foto: Rodolfo Ramírez – LM Neuquén