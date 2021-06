ATEN pidió a CPE la prórroga de las actividades escolares sin presencialidad hasta el 21 de junio

Durante el plenario realizado a última hora de la tarde de este viernes, el gremio discutió la posibilidad de la presencialidad educativa analizando los indicadores epidemiológicos, los informes del Ministerio de Salud y la evolución de la vacunación docente y no docente. Tras el análisis de los distintos elementos mencionados, ATEN pidió al Consejo Provincial de Educación (CPE) la prórroga de las actividades escolares no presenciales hasta el 21 de junio y convocó a la docencia a sostener las clases no presenciales en todas las localidades de la provincia.

el gremio discutió la posibilidad de la presencialidad educativa analizando los indicadores epidemiológicos, los informes del Ministerio de Salud y la evolución de la vacunación docente y no docente. Respecto a los indicadores epidemiológicos, señalaron que «al 9 de junio siguen siendo negativos» con una incidencia de 1563 contagios cada 100 mil habitantes y una ocupación de camas de terapia intensiva del 100%. «Sólo uno de estos indicadores ha mostrado una baja, relacionada con la multiplicación de los casos que da cuenta de un amesetamiento, alto, pero que evidencia un freno producto de las medidas de restricciones adoptadas recientemente. El dato preocupante es el colapso sanitario, la imposibilidad del Sistema de Salud, a nivel provincial, de atender cualquier necesidad de demanda hospitalaria», explicaron en un comunicado.

En relación con la vacunación, advirtieron que se observa un avance, pero que «aún no alcanza a la totalidad» sumado a que «la mayoría cuenta con primera dosis, la cual tendrá algún nivel de cobertura recién en 15 días aproximadamente, sin que ello signifique inmunidad en una situación de tanta circulación viral».

Sobre el informe del Ministerio de Salud, recordaron que el último pedido del conjunto de los efectores de salud, que incluye la firma de la Ministra de Salud, «insiste en sostener medidas que disminuyan la circulación para alivianar la saturación de demanda que hoy tiene el Sistema de Salud, tanto público como privado, y tanto en la Confluencia como en el resto de la provincia». Tal como se difundió, allí se menciona la circulación viral actual con cepas de mayor contagiosidad y mayor requerimiento de atención hospitalaria.