Animales saciados y cuerpos sin límites: el nuevo poemario de Tamara Padrón Abreu

La poeta y docente sanmartinense Tamara Padrón Abreu está por presentar su nuevo poemario: Tilda (o los animales saciados). RSM se adelantó y habló con ella para conocer todos los detalles.

«Se entra a Tilda como se emprende un viaje, como se toma una ruta desconocida, como un animal olisquea el camino», empieza diciendo Malú Urriola, poeta chilena, sobre este nuevo poemario. La obra parte del interés de la autora por la actriz británica Tilda Swinton, una mujer que ha sabido transformarse de tantos modos diferentes.

Foto: Camila Calderoni



«Los primeros escritos de este libro empezaron entre 2017 y 2018. Después quedaron en stand by por otros proyectos y los volví a retomar cuando empezó la pandemia. Fue un: ¿qué sé hacer?. Sé leer y sé escribir. Esa fue la trinchera que me acompañó y en la que pude tener esa otra vida que por las restricciones no se podía vivir», explica Tamara sobre este proyecto que viene a suceder al éxito de Soltar la lengua.

A la par de continuar la escritura de estos poemas, la autora comenzó a trabajar con Malú Urriola en su taller de corrección. «Malú es increíble, fuerte y feroz. Ahí empecé a desarrollar otros textos y pude meter entre ellos la obsesión por la actriz Tilda Swinton, que es maravillosa. No solo por los roles que elige sino por cómo los interpreta. No tiene límites ni bordes ese cuerpo.»





En ese juego de imaginar a Tilda en diferentes situaciones y escenarios, en su adolescencia, en la cotidianidad de la vida diaria, la poeta introdujo también la cuestión animal a través de la pregunta: ¿qué significa ser un animal saciado?.

Tras finalizar la clínica, el trabajo siguió junto a Julieta Santos: «Una corrección hermosa que tuvo mucho que ver con el diálogo y con poder extrañarte sobre tu propio texto. Así salió Tilda, que es un libro de esos que no se pueden terminar. Tengo ganas de seguir escribiéndolo.»

Florencia Nobre

Malú Urriola

El libro está editado por Ediciones De la Grieta, dentro de la colección Les Desatormentades. Es el cuarto tomo que sale bajo esta línea, junto a los libros: Dorado en las puntas, de Romina Olivero; Super8, de Cecilia Fresco; La luz de los insectos, de Carlos Velasco. «Me gustó la idea de pensar a este grupo de autores neuquinos, imaginar presentaciones juntos. Me parece que es una colección hermosa.»

La tapa del libro llama la atención por su original forma de collage, que retoma ideas del libro, con un estilo vintage de los años 80. «La hizo Florencia Nobre, una artista amiga de San Martín. Es muy hermoso hacer cosas que nos gustan con gente que queremos. Le pasé el libro y la dejé hacer lo que quiso porque me parece que en el arte de tapa de un libro se establece un diálogo con la lectura que hace esa artista», explica la poeta.

El libro, que está llegando a San Martín durante esta próxima semana, se podrá conseguir en librería La grieta y contactando a la autora. En cuanto a presentación, Tamara adelanta la posibilidad de planear una instancia colectiva junto a autoras y autores que integran la colección, mientras se espera la habilitación de espacios presenciales.