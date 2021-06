Todo el sector turístico solicita certezas al gobierno nacional de cara a la temporada de invierno

Cuando ya transitaron 14 meses con el coronavirus con el coronavirus y muchísimos empresarios tanto del sector gastronómico como hotelero debieron cerrar sus establecimientos, aún es incierto qué tipo de temporada invernal habrá en la región. Este pasado sábado desde la Asociación Hotelera y Gastronómica de nuestra ciudad solicitaron certezas a pocos días de comenzar las vacaciones de invierno.

Foto: Federico Soto – RSM

“El miércoles hubo una reunión de cámaras y prestadores turísticos de la Patagonia y de Mendoza por Las Leñas, donde se elaboró una nota dirigida al ministro de turismo de la Nación, Matías Lammens, para pedirle definiciones que permitan salir de la incertidumbre sobre la temporada de invierno: si se realiza o no; si las vacaciones se adelantan, se mantienen o se retrasan; si se acortan o se extienden”, explicó en declaraciones radiales Gustavo Fernández Capiet, vicepresidente de la Asociación Hotelera Gastronómica de San Martín de los Andes (AHGSMA) y protesorero de la FEHGRA.

“Las idas y vueltas de versiones nos dejan desconcertados a los prestadores turísticos, pero también a las familias que desean programar sus vacaciones, ya que el proceso no es instantáneo. Por eso pedimos un horizonte de certezas que nos permita poner la maquinaria en marcha”, sostuvo.

Por otra parte Fernández Capiet comentó además que “el sector turístico es uno de los más golpeados a nivel mundial y planteamos que no resiste otra temporada como la del año pasado. A nivel nacional ya tenemos alrededor de 12.000 empresas que han cerrado directamente y 180.000 puestos de trabajo que se han perdido”.

En ese sentido, explicó que “la temporada de invierno nos va a permitir, por un lado, sostener el empleo, y por el otro, tratar de cortar este incremento mensual que hay de deudas, de compromisos y de obligaciones”.

“La temporada de invierno nos va a servir para poder generar la caja necesaria para tener un alivio. Retrocedimos al año 1980 en cuanto al producto bruto generado por el turismo a nivel país”, afirmó.

En cuanto al pedido de certezas elevado al Ministerio de Turismo de la Nación, y al gobierno de la Provincia de Neuquén, el vicepresidente de la AHGSMA detalló que se piden:

Fechas previsibles de apertura.

Fechas previsibles de vacaciones.

Claridad en el funcionamiento del programa de vacunación.

Tener una programación de las frecuencias aéreas.

Sobre la chance de poder recibir en la región al turista extranjero vacunado contra el Covid-19, el titular de la asociación explicó que «planteamos la posibilidad del ingreso de personas extranjeras como hacen otros países: que estén vacunadas, con modalidad de burbuja, y otras herramientas para saber cómo lo trabajaríamos».

“La actividad no es una actividad acostumbrada a recibir subsidios. La asistencia se agradece, pero es escasa y llega a un sector que quiere trabajar. Además, el acceso es cada vez más difícil: en el último REPRO, no accedió el 40% de las empresas de hotelería y gastronomía que lo pidió. Entonces, al achicarse las asistencias, pedimos trabajar. Obviamente, no discutimos protocolos, aforos, cuidados y demás. Lo que necesitamos es ir compensando la falta de asistencia con trabajo”, concluyó Fernández Capiet.