«No voy a acompañar el proyecto de ley de emergencia Covid», indicó la diputada Alma Sapag

Mientras el oficialismo busca lograr que en los próximos días se logren acuerdos con los bloques opositores de la Cámara de Diputados para poder convertir en ley, el proyecto de «Emergencia Covid», la diputada nacional por Neuquén, Alma «Chani» Sapag en comunicación con RSM Radio, confimó su postura de no acompañar el proyecto que días atrás el Ejecutivo nacional envió al congreso para que se convierta en ley.

Foto: Gentileza

Vale recordar que dicho proyecto que establece un marco normativo a partir de parámetros epidemiológicos y sanitarios para mitigar el impacto de la segunda ola de coronavirus, ya cuenta con media sanción del Senado. En la última sesión quedó trabajo dicho proyecto en la Cámara de Diputados.

«Este proyecto yo no lo voy a acompañar, no se trató porque no cuenta con los votos necesarios y es un proyecto que altera las autonomías federales. Yo digo que los gobiernos nacionales una y otra vez tienen federalismos selectivos y nuestra Constitución habla de federalismo de concertación, de comprensión, de entendimiento, de diálogo y de mente abierta. Este proyecto altera totalmente las autonomías federales, son las provincias quienes podrías delegarles facultades al Ejecutivo nacional, pero nunca se deben atribuir facultades no delegadas», sostuvo Sapag, dejando en claro que pese a las intenciones de los diputados oficialistas por contar con su respaldo y así lograr los votos necesarios para ser tratado en la Cámara baja.

Para la diputada neuquina «el proyecto impone sobre los gobernadores actos de gobierno sobrepasando todo límite de gobernabilidad y legimitidad». Además entiende que lo que el gobierno nacional intenta establecer una forma de intervención parcial imponiendo restricciones sin aportar una colaboración precisa en la búsqueda de bajar los contagios.

«El Movimiento Popular Neuquino gracias a Dios durante estos 60 años ha sido una bendición para los neuquinos por su pertenencia, por su amor a su tierra y la defensa de sus recursos, como el gas. La gente también tiene que saber que gracias a Luz Sapag, que en el 94 con la reforma en la Constitución, las riquezas en el subsuelo pasaron a ser propiedad de las provincias. Este es un proyecto que no respeta la Constitución Nacional y a partir de ahí no respeta ninguna sola norma. Por ello no vamos a delegar en Nación absolutamente nada», analizó la legisladora.

«Cuando nos tiraron por la cabeza la responsabilidad de la Educación y Salud desde Nación para que las provincias nos hiciéramos cargos sin un peso, ahí no nos preguntaron nada ni nos tirarnos un peso. Con esto queda en claro que no voy a acompañar esta ley, porque el gobierno nacional actúa como un patrón de estancia», cerró diciendo la diputada neuquina.

El proyecto enviado al Congreso según el Ejecutivo Nacional, establece parámetros sanitarios, epidemiológicos y demográficos a tener en cuenta para definir las acciones de mitigación viral, y determina las facultades del Presidente y de los gobernadores para dictar «medidas de cuidado de la población».

La intención del oficialismo es aprobar la semana próxima el dictamen que emitieron el jueves pasado las comisiones de Asuntos Constitucionales, presidida por Hernán Pérez Araujo (Frente de Todos-La Pampa), y de Acción Social y Salud Pública, que encabeza Pablo Yedlin (FdT-Tucumán), pero para ello necesitará el apoyo de los bloques provinciales, informaron fuentes parlamentarias.