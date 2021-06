La deuda por 12.800 millones de pesos no será debatida en la Legislatura y ATE presiona a diputados para que voten a favor del proyecto

El proyecto que autoriza al Ejecutivo a tomar un nuevo crédito por 12.800 millones de pesos se discutió en la mañana de este martes en la comisión de Asuntos Constitucionales, el último paso requerido antes de tratarlo en sesión. Por tal motivo no será debatido en el recinto. Al conocer la decisión, el gremio de trabajadores estatales se manifestó contra los legisladores para que voten a favor de la iniciativa presentada por el gobierno provincial.

Los diputados oficialistas expresaron durante la comisión que esta solicitud de endeudamiento es una herramienta indispensable para que el Gobierno provincial pueda hacer frente a los compromisos asumidos con los gremios, ante la necesidad de una recomposición salarial marcada por un claro contexto inflacionario y un escenario de imprevisibilidad mundial producto de la pandemia.

La postergación del despacho implica la posibilidad de no llegar con la ley antes del receso invernal, dado que el oficialismo perderá la posibilidad de tratarlo en las sesiones de esta semana. Solo tendrá las del 30 de junio y el 1 de julio antes de que se inicien las vacaciones del personal legislativo.

«En el Día de la Provincialización de Neuquén, los gobiernos nacionales siguen intentando transformarnos en una sucursal de sus partidos, obstruyendo la gobernabilidad y castigando a los neuquinos y neuquinas», dijo Marita Villone, diputada provincial por el MPN.

«Tenemos la posibilidad de decirle al gobernador sí o no con la justificación que sea, son todas atendibles. Pero hay un gobierno que tiene que gobernar y que necesita este endeudamiento. Lo que pedimos es esto, estamos abiertos a cualquier modificación», planteó el jefe de bloque del MPN, Maximiliano Caparroz.

Por otro lado, los legisladores neuquinos de la oposición se plantaron en la comisión con planteos unificados de rechazo en todos los bloques, adelantando así su voto negativo contra el proyecto.

El diputado César Gass (Juntos por el Cambio) cuestionó que el gobierno «desconoció cuál era el rol constructivo de la oposición» y no escuchó aportes de otras bancadas. «Falta de diálogo, pedidos de audiencia que no se dan, pedidos de informes que no se suministran, entonces ¿cuál es la labor del legislador? ¿A qué vinimos acá?», cuestionó.

«Los informes a los que he tenido acceso me garantizan, me convencen de que no es necesario acrecentar la ya abultadísima deuda pública que tiene la provincia, la mayoría de la cual es en dólares», dijo el legislador Carlos Coggiola (Democracia Cristiana).

Por su parte, Sergio Fernández Novoa (Frente de Todos) apuntó al costado político del endeudamiento y la postura del oficialismo en relación al debate. «El gobernador pareciera funcionar en una sintonía distinta de la que imponen las reglas de la democracia. Cuando el jefe de Gabinete dice ‘ahora vamos a ver quién está del lado de los trabajadores’, eso se parece a una extorsión. Y cuando el gobernador dice ‘cumplan los acuerdos’ nos debería decir cuáles son, porque con estos diputados no los hizo y habría estado bien», manifestó.

Darío Peralta (Frente de Todos), manifestó que «yo no me senté con nadie a hacer ningún acuerdo ni acompañar un endeudamiento». «Conmigo no estaba hablando», reclamó. El legislador evaluó que no veía que «en lo inmediato» se necesite una toma de deuda y afirmó que el debate «amerita todavía mucho diálogo, debería todavía correr mucha más agua por debajo del puente hasta que entre todos encontremos cuál es el mejor camino».

Lucas Castelli (Juntos por el Cambio) había insistido frente a la visita del ministro Pons: «¿Cuál es la urgencia de traer el proyecto hoy cuando hay 18.800 millones que todavía no se han tomado?».

En tanto que más allá del debate de los diputados, el gremio de ATE tras conocer los resultados de la reunión en comisión, señaló que «a los diputados no les falta sueldo a fin de mes. Ellos ya cobran su aumento. Esperamos que no voten en contra del aumento para los Estatales que también esperamos nuestro aumento. Diputados de la Legislatura de Neuquén dejen la campaña de lado. Voten a favor de los trabajadores», sostuvieron en una publicación difundida en redes sociales.

Además Carlos Quintriqueo, Secretario General del gremio, indicó que «las y los diputados de Legislatura no solo no renuncian a su aumento sino que conforman una alianza para votar en contra del aumento a trabajadores Estatales municipales y provinciales».

Las y los diputados de @LegislaturaNqn no solo no renuncian a su aumento sino que conforman una alianza para votar en contra del aumento a trabajadores Estatales municipales y provinciales. pic.twitter.com/XNXrzeonFB — Carlos E. Quintriqueo (@CQuintriqueoOk) June 15, 2021