La jefa de Zona Sanitaria IV habló sobre la situación de San Martín de los Andes

Los últimos reportes del Comité Operativo de Emergencia Municipal (COEM) mostraron un marcado descenso en la cantidad de casos activos de coronavirus en los últimos 15 días. El 1 de junio en San Martín de los Andes había 402 casos activos, mientras que en el reporte del día 16 de junio se informaron 198. Sin embargo, la ocupación de camas en Terapia Intensiva no bajó en igual proporción.

Foto: Leo Casanova – RSM

Respecto a la situación actual, Cecilia Alonso Perín, jefa de Zona Sanitaria IV, explicó a RSM que «los casos graves de coronavirus requieren una internación de entre 14 y 21 días». Es por eso que “si bien la cantidad de casos nuevos de Covid van disminuyendo, las camas de terapia siguen ocupadas y, para poder liberarlas, todavía vamos a tener un delay de entre 15 días y un mes, que es el tiempo que tardan en notarse las medidas”.

Los especialistas coinciden en que la segunda ola de coronavirus llegó más rápido y más fuerte de lo que se esperaba. En este sentido, la doctora Alonso Perín detalló que “la cepa que circula actualmente es la conocida por todos como Manaos y tiene la característica de que es mucho más contagiosa que la cepa que tuvimos el año pasado y en enero de este año”.

Otra de las características, de esta nueva ola, es que la edad de los pacientes internados es menor a la de la primera ola, con relación a esto, la referente de Zona Sanitaria IV dijo que “la gente que está internada es más joven porque está menos inmunizada. Sabemos que la prioridad de vacunación la tuvieran los adultos mayores», recordó y agregó que otro de los motivos es que «cada vez que se aplica una vacuna tarda entre 15 y 20 días en comenzar a generar anticuerpos, así que todas estas dosis que aplicamos hace una semana o 15 días, recién ahora van a empezar a tener cierta protección”.

A pesar de que la cantidad de camas ocupadas en la UTI todavía no disminuyó tanto como sí lo hizo la cantidad de contagios, las restricciones en la localidad se fueron flexibilizando. Los locales comerciales pudieron volver a atender con aforo del 30%, se hizo un corrimiento en el horario de circulación para beneficiar la economía y finalmente, tras cuatro semanas de no presencialidad, el día martes una parte de los alumnos regresó a las aulas. Sobre este último punto, la doctora Alonso Alperin, precisó que «esta decisión se toma desde nivel central y en este caso no solo se evaluaron la cantidad de casos que se pueden generar a partir de la presencialidad, sino que también se evaluó el impacto que esto está teniendo en la vida de los niños de las comunidades rurales, del nivel inicial y los primeros años de la escuela primaria».

A su vez, aclaró que «se definió iniciar la presencialidad, con todos los protocolos que ya conocemos, pero se va a ir monitoreando semana a semana a ver si aumenta la cantidad de contagios y en ese caso, se evaluará qué medidas tomar”. Por último, la referente de salud, pidió a toda la comunidad “seguir cuidándonos como hasta ahora, sabemos que las medidas restrictivas, a pesar de que fueron un esfuerzo grande para muchas personas, dan resultado por eso estamos teniendo este mínimo respiro. Por eso les pedimos que se sigan cuidando, con uso de tapabocas o barbijo permanentemente, tapando la nariz y boca, ventilación cruzada en los ambientes, higiene frecuente de manos y evitar las reuniones sociales”.