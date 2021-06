Quintriqueo adelantó que desde ATE analizan convocar a una movilización a la Legislatura para que se apruebe el endeudamiento

Mientras se continúa negociando entre los diputados neuquinos para que se trate el proyecto de endeudamiento de 12.800 millones de pesos que solicitó el Ejecutivo Provincial hace algunas semanas, el secretario general de ATE, Carlos Quintriqueo, adelantó a RSM Radio «no descartar una movilización para la próxima semana a la Legislatura para exigir que se dé tratamiento y que se dé cumplimiento a la garantía que necesitamos los estatales. El Gobierno tiene que cumplir, firmó un acuerdo. No queremos que esa garantía no la obtengamos”.

Foto: Gentileza

«Para nosotros es preocupante, más allá del endeudamiento, lo que buscamos es un reaseguro en cuanto a la percepción del acuerdo salarial. No queremos que suceda lo que sucedió en el año 2020, cuando el 28 de febrero firmamos un acuerdo y cuando llega la pandemia caen los recursos de la provincia y no se pudo afrontar los compromisos porque no tenían los fondos suficientes», indicó el referente de ATE.

Por otra parte sostuvo que detrás de este rechazo por parte de los bloques opositores, hay otros intereses. «Es contradictorio el discurso de aquellos bloques que estuvieron reclamando por recomposición salarial en las rutas y hoy se niegan a firmar un despacho para que en el pleno se pueda discutir, ni siquiera para que lo aprueben, así los 35 diputados puedan resolver si se autoriza un endeudamiento o no».

Quintriqueo por otra parte explicó que «los diputados se aseguraron los 70 mil pesos mientras los trabajadores tenemos que estar peregrinando en cuotas la actualización salarial». Aseguró que es un despropósito que se opongan a un proyecto que garantiza el cumplimiento del acuerdo salarial. Indicó que ponen la campaña electoral por delante.

«Si tenemos que movilizar, llevaremos la movilización a la Legislatura para hacerles conocer el descontento de los trabajadores estatales. Si los compañeros lo resuelven, la semana que viene nos movilizaremos también en los domicilios de los diputados que viven en el interior», manifestó Quintriqueo.

Lo cierto es que tras estas declaraciones, en la Legislatura habría un primer «entendimiento» entre los diputados oficialistas con legisladores de la oposición para cambiar dos artículos, lo que permitiría emitir un despacho el próximo martes. Si la estrategia funciona, el oficialismo convocará a una sesión extraordinaria de urgencia para sancionar la norma.

El MPN prevé dar respuesta a una de los principales reclamos de la oposición, que es revisar o condicionar el endeudamiento en el caso de que los ingresos de la provincia sigan en alza, como se vio en los primeros meses de 2021.

Maximiliano Caparroz, el presidente del bloque del MPN se mostró confiado que, con esos cambios, «la mayoría de los bloques va a acompañar, aunque tal vez no todos los diputados de cada bloque».

Por ahora además de los cinco partidos aliados al oficialismo, sumaron el acompañamiento hasta ahora de Mariano Mansilla (Frente de Todos) y dos integrantes del Partido Demócrata Cristiano: Elizabeth Campos y José Muñoz. En contra, se expresaron el resto de los diputados del kirchnerismo, las bancadas completas de Juntos por el Cambio y el FIT, más el legislador Carlos Coggiola (PDC).