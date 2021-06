Comerciante local dice “Ya no puedo más” y decide abrir en su horario habitual

Al sentirse “abandonada” por parte del municipio y autoridades correspondientes, y al no tener “una solución ni respuestas claras”, una comerciante de San Martín de los Andes, ante una “situación de desesperación” y la “necesidad de trabajar”, anunció a través de una Carta Abierta que envió a RSM que mantendrá, a partir de este sábado, las puertas abiertas de su local, en su horario habitual.

Compartimos aquí el texto completo de la misiva enviada a este medio:

“Mi nombre es Yanina Toribio, dueña del Drugstore Oh Lalá!, el cual abrimos junto a mi marido, con el apoyo de mi familia en octubre del año pasado. Hoy 18 de junio de 2021, me encuentro en una situación de desesperación. Desde la municipalidad nos comunicaron que deberíamos cerrar nuestros comercios a las 18 horas por una semana, luego hasta las 20, las cuales hoy se convirtieron en 3 semanas, casi 4 semanas.

“Me comunique con un sector de la municipalidad, pidiendo información sobre el fin de semana largo y el día del padre, ya que, para nosotros, los comerciantes, sería una luz al final del túnel. La única respuesta que tuve, fue que todo sigue con la misma metodología, hasta que el COEM de nuevas directivas.

“Por ser comercio esencial, pedimos al municipio poder trabajar con delivery a puertas cerradas, después de las 20 horas, pedido al cual, hasta el día de la fecha no tuvimos respuesta.

“HOY NO PUEDO MÁS, no puedo seguir cerrando las puertas de mi negocio en el mejor horario, seguir pagando servicios, seguir pagando impuestos municipales, y todas mis obligaciones.

No quiero ser irrespetuosa, pero como dije anteriormente, YA NO PUEDO MAS.



“A partir de mañana, voy a abrir las puertas de mi comercio, en el horario que abría habitualmente, ya que me siento abandonada por parte del municipio y autoridades correspondientes al no tener una solución ni respuestas claras.



“Lamento tener que llegar a estas instancias, no son de mi agrado, ¡pero necesito trabajar!

Nuestro comercio permanecerá abierto, de corrido, de 8:30 de la mañana a 23 horas. Y con pedidos a domicilio a través de la plataforma de reparto Hookau”.