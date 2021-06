Gimnasio Cronos: un lugar para desarrollar nuestras fortalezas

Hace 17 años que Ricardo se dedica al deporte. Tras recorrer muchos caminos, encontró en el CrossFit una disciplina que no solo ejercita el cuerpo, sino que trabaja principalmente sobre la mente y el espíritu. RSM conversó con él para conocer más sobre la técnica y sus beneficios.

“Lo primero que aprenden los chicos cuando entran a este gimnasio es que hay palabras prohibidas, que no vamos a usar nunca, por ejemplo: no puedo, no me sale, no sé, no tengo tiempo”, dice Ricardo, más conocido como Puchi, mientras prepara el espacio para la clase que está por empezar. Este 2021, Cronos cumple 7 años en San Martín de los Andes.





La gente va llegando. Se saludan, se acomodan y empiezan a entrar en calor: “Se arranca con ejercicios de irrigación miofascial. Después trabajamos la movilidad y activación. Cada uno tiene su cuaderno de entrenamiento según sus objetivos. Cuando empiezan tienen una clase de prueba para definir estas metas y armar la periodización acorde a cada necesidad particular”.

Puchi comenzó su carrera trabajando en gimnasios convencionales, pero empezó a ver que la práctica se estancaba y decidió emprender otro rumbo, yendo a Buenos Aires a capacitarse en técnicas de entrenamiento real y levantamiento de pesas de estilo olímpico. En 2017 hizo la instrucción de CrossFit level 1, cuando el deporte recién se estaba dando a conocer en el país. “Es una práctica que tiene muchas aristas en las que hay que especializarse. Mi fuerte es la fuerza y el Powerlifting”, explica.





En marzo de este año, Ricardo participó del Campeonato Regional de Powerlifting, en la provincia de Córdoba, clasificando para la etapa nacional en septiembre próximo. “Lo más importante que quiero transmitir es la posibilidad de hacer algo fuera de lo convencional. Acá llega mucha gente con miedo o condicionamientos en cuanto a sus capacidades, pero los límites son solo mentales.”

El entrenamiento en CrossFit no solo implica ejercicios físicos. Hay mucho trabajo mental, disciplina y resiliencia: “Lo que pasó es que cuando nació el deporte, había mucha gente dando clases sin mucha instrucción. La verdad es que se trabaja sobre todas las capacidades de cada persona, generando verdaderos cambios en la autopercepción. Hay muchas horas de lectura y preparación detrás de mis clases”, dice Puchi, a la vez que supervisa el trabajo que está haciendo el grupo.

El Gimnasio Cronos se encuentra en Los Chapeles 332, en el Barrio El Arenal. Las clases se dan por la mañana, de 6 a 10 hs, y por la tarde, de 15 a 21hs. Para consultas se pueden comunicar por whatsapp al 2944 695215. Los entrenamientos duran entre 40 minutos y una hora, dependiendo las necesidades de cada persona y su tiempo.

Fotos: Leonardo Casanova para RSM.