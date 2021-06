Tres estudiantes de Junín de los Andes, son los ganadores del Premio Argentino Junior del Agua 2021

Marianela Pepe, Juan Wehinger y Lucio Martínez acaban de recibir el Premio Argentino Junior del Agua 2021 por su investigación de caracterización de los hábitats de larvas y pupas de mosquitos en esa ciudad. AIDIS Argentina seleccionó esta investigación para representar al país en el Stockholm Junior Water Prize que se realiza en Suecia durante la Semana Mundial del Agua.

El premio Argentino Junior del Agua es una iniciativa impulsada por la Asociación Argentina de Ingeniería Sanitaria y Ciencias del Ambiente (AIDIS Argentina) que busca incentivar el interés de los estudiantes en la conservación, protección y administración del agua y demás recursos naturales. Los ganadores participan del “Premio Nobel del Agua” como se lo denomina a la instancia competitiva que se da en Estocolmo.

Al recibir el premio, los estudiantes dijeron: “Estoy muy emocionada de representar a Argentina en el Stockholm Junior Water Prize, siempre me gustó trabajar con análisis de calidad del agua y desde hace un tiempo estamos haciendo proyectos relacionados con esto. También conozco personas que han ganado este premio en Argentina y han tenido la oportunidad de viajar a Suecia. Eso también me inspiró mucho. Espero que, a pesar de la situación de la pandemia, esta sea una experiencia que me deje una lección importante y me inspire a seguir realizando investigaciones similares en el futuro. Gracias al Programa GLOBE por todo lo aprendido que nos permitió ganar este premio», sostuvo Marianela.

Juan por su parte indicó: «Para mí es gratificante poder participar en estos espacios que aportan ideas y proyectos a los jóvenes. Gracias a eventos como el Stockholm Junior Water Prize y al Programa GLOBE me siento parte del cuidado de nuestro planeta, así como de la experiencia que conlleva una investigación”.

“Gracias por brindarnos esta gran oportunidad. Gracias por escuchar nuestro trabajo, para nosotros es muy importante que el trabajo que hacemos sea conocido. Me alegra saber que también hay personas interesadas en la ciencia y a las que les gusta investigar. Nuevamente muchas gracias”, manifestó Lucio.

El jurado dijo: “Para llegar a esta definición se han tenido en cuenta varios criterios como habilidad creativa y originalidad; procedimiento científico; relevancia; conocimiento del tema, familiaridad con la literatura e investigación y la presentación realizada. Realmente han sido muy buenos los trabajos. El primer premio ha sido claramente definido, hubo discusión sobre la ubicación del segundo y tercer premio. Agradecemos su interés por participar y realizar investigaciones en una época tan difícil como esta. ¡Felicitaciones a todos, y en especial, a los ganadores del primer premio! Ha sido un gusto haber leído su trabajo y los alentamos a que continúen investigando”, indicó Jorge Durán.

La investigación se centró en la caracterización del hábitat larvario de mosquitos en zonas cercanas a la ciudad de Junín de los Andes. La idea de investigar mosquitos en zonas frías surgió por la propagación del mosquito Aedes y el aumento de casos de dengue en Argentina que gradualmente se fue extendiendo desde el norte, luego en el centro del país y en los últimos años continúa avanzando hacia el Sur, aunque todavía no ha llegado a la zona estudiada. (Solo se encontraron larvas y pupas de mosquito del género Culex).

Desde 1999 AIDIS Argentina se encarga de seleccionar la investigación y los estudiantes representarán a la Argentina en el Stockholm Junior Water Prize que reúne una selección de científicos jóvenes, brillantes, para fomentar su continuo interés en el agua y el medio ambiente. Este año, miles de participantes de distintos países se unieron a las competencias nacionales para tener la oportunidad de representar a su país en la final internacional que se celebrará durante la Semana Mundial del Agua en Estocolmo.

El Stockholm Junior Water Prize es un concurso organizado por Stockholm International Water Institute (SIWI) para estudiantes de entre 15 y 20 años que han desarrollado proyectos relacionados con el agua. En 2021 están participando estudiantes de 38 países.

El ganador del concurso es elegido por un jurado de expertos internacionales y será anunciado el 24 de agosto de 2021 a las 14 hs de Suecia (9 hs de Argentina) por la Princesa Victoria de Suecia, durante la Semana Mundial del Agua.Los estudiantes pertenecen al Club de Ciencias Huechulafquen, que dirige la Prof. Ana Prieto. Esta institución participa del Programa GLOBE que brinda capacitación específica en protocolos de investigación sobre estos temas.

Acerca de AIDIS ARGENTINA. AIDIS es una organización no gubernamental, sin fines de lucro que se fundó en 1948 con el propósito de fomentar el desarrollo de la ingeniería sanitaria y ciencias del ambiente y ofrecer soluciones a los problemas ambientales. Asimismo, el trabajo de sus integrantes se caracteriza por promover el aporte científico y tecnológico a favor del saneamiento y la preservación del agua como medio de vida del hombre. Es integrante de la Asociación Interamericana de Ingeniería Sanitaria y Ambiental con presencia en todos los países de América con más de 30.000 socios.

Acerca del Programa GLOBE. The GLOBE Program es un programa internacional de ciencia y educación que ofrece a los estudiantes, científicos y ciudadanos alrededor del mundo la oportunidad de participar en la recopilación de datos, análisis y trabajos de investigación para contribuir a la comprensión de la Tierra como sistema.

El Programa GLOBE se aplica en diferentes ámbitos de educación formal (desde nivel de educación inicial hasta la universitaria) y no formal (clubes de ciencias, museos y otros). Se trabaja con protocolos de registro de datos (acordes a diferentes edades), que facilitan la implementación del aprendizaje basado en proyectos y/o en problemas enmarcados en contextos del mundo real.

El Programa GLOBE en Argentina actualmente es coordinado por la Prof. Marta Kingsland y por la coordinadora Alterna Prof. María Marta Daneri. La Coordinación Regional para América Latina y Caribe de GLOBE se encuentra en la Universidad Austral y la representante es la Lic. Mariana Savino.

Acerca del Club de Ciencias Huechulafquen. Es un espacio de educación no formal que ofrece a los jóvenes la oportunidad de aprender ciencia haciendo ciencia. El Club de Ciencias Huechulafquen es dirigido por la Prof. Ana Prieto