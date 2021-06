Franco Ferrante desde Estados Unidos: «Estamos enfocados en el objetivo y poder llegar al Mundial en Bélgica»

Franco Ferrante, el sanmartinense que se encuentra a punto de disputar el Panamericano en la disciplina de Hockey Indoor, en Philadelphia, habló con RSM Radio y explicó sus sensaciones y la manera en que se viene preparando el seleccionado argentino de cara a un torneo que, de ganarlo, lo catapultará al próximo Mundial que se desarrollará en Bélgica.

Franco que representa a nuestro país desde el año 2011 explicó que en este Campeonato Panamericano se bajó Trinidad y Tobago, por lo que deberán medirse ante el país anfitrión y la selección de Canadá. «Se bajó la selección defensora del título y hay que tener en cuenta que este torneo da una sola plaza al Mundial, que es el campeón. El Mundial se va a jugar en febrero del año que viene en Bélgica. Este torneo es un round–robin ida y vuelta, que dejará al 1° y al 2° disputando la final y el campeón viajará a Bélgica», explica el sanmartinense que continúa el entrenamiento para llegar afilado de cara al primer encuentro.

Respecto al nivel de las selecciones participantes, Canadá es una de las selecciones favoritas en este deporte, sin embargo Franco se tiene fe en poder superarlos. «En los últimos cinco años Canadá siempre fue potencia, pero en el último Panamericano en el que participé en Uruguay 2014 los pudimos vencer. En el Panamericano de Guyana también les ganamos, yo no participé de ese porque estaba en Europa y Estados Unidos al no haber participado no sabemos muy bien su nivel, pero sí sabemos que va a ser una competencia muy dura», indicó en «Hacemos lo que Podemos».

La trayectoria de Franco demuestra que el nivel necesario para integrar la selección debe ser muy bueno, es por ello que la preparación y el entrenamiento para hacer un buen papel en este Panamericano debe ser muy buena. Respecto de esto, manifestó que «como sabemos que va a haber un muy buen nivel, nosotros estamos muy bien preparados. En los últimos años mejoramos muchísimo y la experiencia de nuestros jugadores es muy buena en comparación al último Panamericano. En ese sentido estamos muy tranquilos y enfocados en el objetivo».

La selección argentina disputará dos partidos el día viernes, dos el día sábado y el día domingo se jugará la final en la que espera Franco, como el resto del equipo, poder llegar a Bélgica ganando la final. Tras este campeonato, Franco tiene el objetivo personal de «poder volver a Europa para mantener el nivel y seguir creciendo en experiencia y deportivamente». Cabe destacar que el nivel del Hockey Indoor en el viejo continente es muy bueno ya que es uno de los deportes que más se práctica.

Foto: Gentileza

Foto: Gentileza

Franco logró llegar a la selección haber participado en equipos como Hualas Hockey, CSD Salesiano y CAI (donde jugó el último Regional). Mientras que en su paso por Europa vistió los colores de: F.C. Barcelona, Club Unión Deportiva Taburiente, ambos en España, y de ASD Villafranca di Verona, HT Bologna, ASD Hockey Club Bondeno, todos en Italia.