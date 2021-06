Dirigentes gremiales solicitaron a diputados neuquinos que dejen sus diferencias y traten el endeudamiento de Gutiérrez

En las últimas horas tras conocer que varios legisladores provinciales no apoyarán el endeudamiento solicitado por el gobierno provincial de 12.800 millones de pesos, los gremios estatales de Neuquén solicitaron que den tratamiento a la ley del nuevo endeudamiento que solicitó el Poder Ejecutivo con el argumento de poder concretar los aumentos salariales y el aguinaldo.

“Sabemos que el Poder Ejecutivo es el responsable directo ante nosotros de esos cumplimientos en tiempo y forma, no obstante, la Legislatura Provincial, es la que por Constitución Provincial debe dictar todas las normas necesarias para hacer efectivos todos los derechos consagrados en la misma, entre ellas la Ley de Presupuesto y si fuera necesario facultar al Poder Ejecutivo a contraer los empréstitos que se requieran y justifiquen debidamente, así como velar por el destino de esos recursos, su ejecución y control”, argumentó la carta firmada por los secretarios generales , Marcelo Guagliardo de ATEN, Luis Querci de UPCN y Carlos Roselli de UNAVP y que fue remitida a todos los bloques de legisladores.

Vale recordar que días atrás el ministro de Economía Guillermo Pons les había advertido que «sin endeudamiento no hay aumento», haciendo referencia al pago del compromiso asumido para salir de la crisis de salud ,que llevó la negociación al 53,9 por ciento escalonado hasta diciembre. El mismo funcionario reconoció que no tuvieron demasiado tiempo para estudiar alternativas, y lo más sencillo fue firmar un acuerdo convencidos de obtener un endeudamiento por 12.800 millones. Pero hasta aquí, los cálculos fallaron porque no consiguen los votos.

No todos los diputados de la oposición se mostraron contra el endeudamiento. Dentro de los bloques hay algunas excepciones, de hecho uno de los integrantes del Frente de Todos, Mariano Mansilla, explicó que entiende que «es una situación extraordinaria y que requiere de una solución extraordinaria para garantizar el salario de los trabajadores que es un derecho». Mansilla sin embargo, más allá de su apoyo, dejó en claro que «este endeudamiento lo definirá Nación», debido a que las provincias no tienen la autonomía para tomar créditos de estas características.

El oficialismo sigue trabajando para contar con algún voto más de cualquier bloque. Hasta el momento en un comunicado emitido días atrás por parte de los legisladores que se oponen al proyecto llevaban la firma de Ayelén Gutiérrez, Leticia Esteves, Teresa Rioseco, Soledad Martínez, Soledad Salaburu, Karina Montecinos, Lorena Parrilli, Sergio Fernández Novoa, César Gass, Carlos Coggiola, Darío Peralta, Lucas Castelli, y Luis Aquin.

Para el oficialismo, la clave del octavo voto el próximo martes puede estar en el diputado Sergio Fernández Novoa o bien en un cambio de posición de Peralta.