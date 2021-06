«Rompemos con el pasado porque queremos avanzar», indicó el diputado Castelli al irse de Juntos por el Cambio

El diputado provincial, Lucas Castelli, conformó una nueva fuerza política a la que llamó Avanzar y será la que lo represente en la Legislatura neuquina. «Venimos madurando hace tiempo dar este paso y es una decisión que representa a muchas personas que me acompañan», señaló.

«Avanzar es un espacio de construcción amplio, plural, que quiere resolver los conflictos a través del diálogo democrático como valor innegociable», explicó sobre el bloque que constituyó. «Queremos salir de la lógica de la política que no construye o que se queda aferrada a una sola vereda de la política: la vereda de no proponer o de no tener un proyecto ni visión a futuro», remarcó.

Sobre su salida de Juntos por el Cambio expresó: «No me siento representado por un espacio donde no hay lugar para nuestras voces». Mencionó que «el camino que han decidido tomar muchos de sus referentes no es el nuestro, no nos identifican los mismos valores».

Castelli detalló que Avanzar está integrado por un grupo jóvenes que aman y eligen suelo neuquino, «somos trabajadores y trabajadoras, profesionales y estamos dispuestos a construir un espacio nuevo, y vamos a fundarlo sobre los principios y valores que guiaron la gestión de Pechi».

El diputado provincial ingresó a la política de la mano del fallecido ex intendente Horacio Quiroga. «De él aprendí que la política es dedicación, pasión, servicio y, sobre todo, gestión», recordó.

«Soy parte de una generación que vino a Neuquén, con sus padres y madres, con sueños de echar raíces, crecer y prosperar, Avanzar será una fuerza que abrace, convoque y transforme a toda la provincia», destacó.

“Desde este nuevo bloque y como ejes de Avanzar, vamos a trabajar para volver a ser el Neuquén de las oportunidades, del crecimiento y el desarrollo sustentable, una provincia con una gestión transparente y honesta, con continuidad de inversiones productivas, donde la accesibilidad, la participación ciudadana, el respeto a la vida animal, la solidaridad, la formación profesional continua, el apoyo a emprendedores y la mejora en las condiciones de empleabilidad de nuestros jóvenes sean una realidad efectiva, sin que nadie quede afuera», cerró.

ROMPEMOS CON EL PASADO PORQUE QUEREMOS ¡AVANZAR!

