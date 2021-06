El MPN presentó un nuevo proyecto de endeudamiento a la Legislatura que será tratado en los próximos días

Tal como días atrás lo había manifestado el diputado Mariano Mansilla del Frente de Todos (FdT) en RSM, finalmente el Movimiento Popular Neuquino (MPN) logró llegar con las vueltas legislativas a presentar un nuevo proyecto de ley y logró enviarlo a la comisión de Presupuesto, donde tiene mayoría asegurada. Cuando parecía que se le agotaban las posibilidades de sancionar la ley de endeudamiento que pidió el gobernador Omar Gutiérrez, un «as» bajo la manga ayudó al oficialismo a llegar al recinto.

«Para autorizaciones de crédito que no constituyan empréstito, no hay una exigencia constitucional específica respecto de las formalidades que deba cumplir la ley», argumentó hoy la diputada Liliana Murisi (MPN) para plantear que la deuda solicitada por el Ejecutivo para pagar gastos corrientes no tiene necesidad de ser debatida en la comisión de Asuntos Constitucionales.

Al entender que la chance de poder tratar en el recinto el proyecto de ley podía caerse luego de no dar «quórum» los legisladores del FdT, de Juntos por el Cambio (JC) y del Frente Izquierda de los Trabajadores (FIT), desde hace unos días ya se había comenzado a trabajar en esta posibilidad.

La maniobra se había comenzado a rumorear este pasado martes, por lo que diputados opositores fueron con argumentos preparados para rebatirla. Sin embargo, el oficialismo logró imponer una mayoría simple de 19 votos para tener éxito en su propuesta. El proyecto se tratará el martes con moción de preferencia en la comisión de Presupuesto, justamente el mismo día que ATE eligió para manifestarse en la Legislatura reclamando el endeudamiento.

Lorena Parrilli (FdT) fue tajante en su planteo, «la verdad que quiero felicitarlos por la creatividad que tienen para encontrar ventanas y meter un endeudamiento por 12.800 millones para gastos corrientes. La celebro, lamentablemente no la utilizan para gobernar», les manifestó a los diputados oficialistas. La legisladora fue una de las que defendió que el proyecto debía ser discutido también en la comisión de Asuntos Constitucionales por afectar atribuciones de un poder del Estado y ser discutible su constitucionalidad o no.

«Si no, nos va a pasar en unos meses que quieran tomar otro endeudamiento y lo manden a la comisión de Medio Ambiente. Hay que ser responsables, prolijos, y democráticos aceptando que a veces hay mayoría y a veces no», sostuvo.

Leticia Esteves (JC) definió la maniobra como «el fracaso político del oficialismo porque no supieron generar las reuniones para lograr los consensos, para evacuar dudas y escuchar a quienes pensaban distinto». «A mi me apena que hoy estemos manchando a la Legislatura de esta manera», lamentó.

El radical César Gass también cargó tintas sobre los modos del oficialismo. «Sobrevuela una sombra que debiera ser desterrada en una democracia que quiere ser real y no formal: la sombra de un proceso electoral que necesita más plata por el mal gobierno que están haciendo».

El diputado Carlos Coggiola (Democracia Cristiana) sostuvo que «es no solo costumbre sino criterio asentado en esta Cámara que todos los proyectos de ley van a la comisión de Asuntos Constitucionales en función de efectuar este control de constitucionalidad» y apeló al vicegobernador Marcos Koopmann que conducía la sesión: «no sea titular de una gestión en la que se pasen por encima los reglamentos».

Desde la izquierda, Andrés Blanco (PTS-FIT) calificó la estrategia del MPN como «una maniobra de bajo vuelo, intentando sacar el endeudamiento a como de lugar». Patricia Jure (FIT) analizó que «el problema político que tiene el MPN es que tiene la bancada más chica de su historia y, a pesar del esfuerzo de sus bancas satélites, no han conseguido el voto de otros bloques mayoritarios que en otras épocas los han acompañado».

A los 15 votos que reúne en el recinto el oficialismo junto a sus bancas aliadas, se le sumaron cuatro opositores a favor del endeudamiento como Raúl Muñoz y Elizabeth Campos (Democracia Cristiana), y Gonzalo Bertoldi y Mariano Mansilla (Frente de Todos). Este último incluso firmó el nuevo proyecto ingresado hoy.

La oposición, en cambio, quedó con 15 en contra. Como la moción no demandaba de dos tercios, el MPN pudo imponer por mayoría simple su decisión de tratar la propuesta el martes que viene en la comisión de Presupuesto.

La legisladora María Laura Du Plessis (MPN) insistió a la oposición a que aprueben la herramienta «para dar previsibilidad en las cuentas públicas». «No queremos forzar nada, es un endeudamiento que está en el marco de ley 2141. No hay control de constitucionalidad que hacer», afirmó.

Si el proyecto obtiene despacho el martes, el oficialismo pedirá una sesión especial para tratar la ley antes del receso.