Lucas Castelli: «Juntos por el Cambio se está quedando en la grieta, la sociedad está cansada de los gritos de una vereda a otra»

El diputado provincial, Lucas Castelli, conformó una nueva fuerza política a la que llamó Avanzar y será la que lo represente en la Legislatura neuquina. En las últimas horas habló en RSM Radio explicando los motivos de su alejamiento de Juntos por el Cambio. «Veníamos hace tiempo trabajando con todo el equipo para dar este paso. Es una es una decisión que representa a muchas personas que me acompañan. El camino que han decidido tomar muchos referentes de Juntos por el Cambio, no es el nuestro», explicó el legislador.

Castelli explicó que los valores que actualmente tienen algunos referentes no son los que lo identifican, las decisiones que principalmente toman los dirigentes del PRO no son posturas con las que el legislador concuerde. «Yo fui candidato de Pechi Quiroga de manera independiente. No tengo voz en cuanto a estrategias electorales, de la decisión de acompañar un candidato, no estuve tampoco de acuerdo con la convocatoria de marchas que se hicieron en algunos momentos tan difíciles del país en plena pandemia», sostuvo Castelli.

Respecto de las actitudes y comentarios misóginos del polémico diputado nacional por Neuquén, Francisco Sánchez, que en las últimas semanas estuvo en el ojo de la tormento, Castelli hizo referencia a esto y manifestó que «nunca estuve de acuerdo con comentarios que han hecho determinados referentes del espacio, comentarios misóginos, que he criticado públicamente y en general no concuerdo con una línea política que tenga la premisa de posicionarse de un lado de la grieta y comentarla. Juntos por el Cambio se está quedando en la grieta. La gran mayoría de la sociedad está cansada de los gritos de una vereda hacia la otra», analizó el diputado.

Además indicó que hoy la gente busca que los partidos dialoguen más, que encuentren las soluciones a los problemas que hoy aquejan a gran parte de los neuquinos, como lo son el empleo, al cuidado del medio ambiente, al acceso a la vivienda. «Nos pareció oportuno el lanzamiento de esta fuerza política en un espacio que exprese nuestro parecer, nuestro posicionamiento, nuestras visiones a futuro de Neuquén, trabajando desde allí», reflexionó.

En ese sentido entiende que este momento es para cimentar el espacio, hacerse presente en el territorio trabajando «con los principios y valores con los que nos guió Pechi Quiroga». Valoró el hecho de «ser un espacio abierto escuchando y volviendo a ser el Neuquén de las oportunidades, del crecimiento y el desarrollo sustentable, con una gestión transparente y honesta. Queremos trabajar con una agenda fuerte y con la continuidad de las inversiones productivas, la diversificación de la matriz productiva. No se puede seguir teniendo una dependencia económica tan grande hacia la industria hidrocarburífera, con variables macroeconómicas que no dominamos a nivel local y que con los vaivenes que ha tenido ha llevado a una crisis como la del 2020».

Para finalizar Castelli adelantó que «hay que trabajar muy fuerte sobre la solidaridad, la vida animal, la participación ciudadana, la desigualdad en la provincia que la pandemia ha dejado una provincia al descubierto con mucha desigualdad, desde el acceso a la vivienda, al trabajo, a la educación, a la conectividad. Nosotros vamos a seguir trabajando desde el espacio como lo venimos haciendo hasta ahora, apoyando a los emprendedores, haciendo un esquema de trabajo en formación profesional contínua que realmente brinde herramientas a los jóvenes para lograr ese primer empleo tan ansiado, mejorando las condiciones de empleabilidad».