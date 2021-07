Por la falta de agua y de mantenimiento la escuela 48 de Lago Hermoso suspendió las clases

En una carta enviada este viernes a las autoridades del Consejo Provincial de Educación y a la supervisora escolar, Silvina Otero, expresaron que este fue el detonante después de hacerle frente a un sinfín de problemas diarios. En la misiva explicaron: “Lo que nos lleva a tomar esta determinación es la falta de agua corriente, ya que la vertiente está congelada y no contamos con una respuesta a tiempo para que lleven un camión de agua. Nos limita en consumo, pero, y sobre todo en este contexto, en la higienización de los espacios”, manifestaron.

Foto gentileza

Las condiciones edilicias, el mantenimiento y la falta de respuesta del estado, son algunos de los detalles que se enumeran en el escrito, donde detallaron que «no están dadas las condiciones edilicias y de seguridad mínimas para no poner en riesgo a toda la comunidad educativa», y agregaron que “estas “irregularidades” se repiten cotidianamente en nuestra escuela, muchas se deben a la falta de mantenimiento e infraestructura del edificio”.

Cabe aclarar que la escuela 48 funciona en una ex vivienda oficial y también, cuanta con tres tráileres que se utilizan como aulas y una biblioteca. A pesar de las condiciones afirmaron que “día a día priorizamos la educación de nuestros alumnos y alumnas”, pero aclararon que “el límite está cuando lo que se pone en riesgo es la vida de quienes estamos ahí”







El pasado martes, dos trabajadores perdieron la vida por una explosión en la escuela 144 de Aguada San Roque, y una docente sufrió graves quemaduras en su cuerpo por las cuales se encuentra luchando por su vida. En este sentido, la comunidad educativa de la escuela 48 aseguró que “lo que pasó en la escuela 144 es todo lo que no puede volver a suceder”. Y remarcaron: “No queremos correr riesgos, queremos dar clases. La desidia estatal llega al límite en el momento en que no solo juega con no garantizar el derecho a la educación, sino que, en el abandono, pone en riesgo a todos quienes son parte de la escuela”.

Por último, enfatizaron: “No queremos escuelas que nos pongan en peligro, no queremos escuelas bombas, no queremos escuelas inhabilitadas. Queremos escuelas dignas para educaciones dignas. Queremos escuelas en las que no se pongan en riesgo nuestras vidas, escuelas que sean prioridad de gobiernos”.

LA CARTA COMPLETA