Un médico de nuestra ciudad entre los 150 neuquinos varados en el exterior esperando poder regresar al país

La gran mayoría se fue por turismo, algunos por razones laborales y en algunos casos por tener la doble residencia. Más allá de los motivos todos firmaron la declaración jurada donde se acepta que puede haber una reducción de vuelos, que se hacen cargo económica y sanitariamente de todas las consecuencias, y de las características diferentes que pueda tener su regreso al país.

Vale mencionar que esta medida fue adoptada, por la preocupación que generaba al Gobierno nacional el incumplimiento de la cuarentena obligatoria que se venía constando entre los pasajeros que llegaba al 40% y al posible ingreso de la variante Delta siendo ésta la posible causante de una tercera ola.

RSM Radio dialogó con Gustavo Sueldo, jefe de la delegación Neuquén de la Dirección Nacional de Migraciones, quien mencionó que tomó conocimiento de un pedido formal de un médico de nuestra ciudad que se encuentra varado en Estados Unidos a la espera de poder ingresar tras haber ido a comprar insumos médicos. «Me llegó esto a partir de una persona conocida en común, la necesidad de este médico que tenía insumos para su profesión. Estamos a la espera de que se pueda levantar antes del 9 de julio esta restricción y pueda volver lo antes posible», indicó Sueldo.

Por otra parte dejó en claro que está prohibido el ingreso para extranjeros a la Argentina, sin embargo los argentinos y los extranjeros residentes en el país pueden ingresar. Dejó en claro que no hay una prohibición de Migraciones para entrar, sino es por parte de la línea aérea. «La línea aérea dice, como Migraciones me ha puesto este límite, yo dejo entrar a estos que fueron los primeros que compraron el pasaje», graficó el funcionario, explicando el por qué se reprogramaron tantos vuelos tras la cancelación de los mismos debido a las restricciones actuales para el ingreso al país.

«En Migraciones no nos gusta hablar de prohibiciones, nos gustaría tener todas las fronteras abiertas y que hoy las 237 están cerradas para el ingreso de personas. Esto se da porque ha surgido una nueva variante que es la Delta, teniendo en la India la mayor cantidad de contagios, seguida del Reino Unido y en tercer lugar Estados Unidos. Justamente Estados Unidos es una de las frecuencias que más procedencias tiene con Argentina, al menos en los últimos meses. Por eso debemos cuidar que el ingreso sea lo más lento posible para controlar que esta variante», manifestó Sueldo.

Lo que explica el funcionario es que lo que se busca es poder ganar tiempo con el programa de vacunación que tanto a nivel nacional como provincial viene haciéndose cada vez con mayor velocidad.

«Nosotros aconsejamos no salir al exterior, no prohibimos, lo que sí cuando un pasajero decide ir al exterior por cualquier motivo, firma una declaración jurada que tiene dos aspectos importantes a tener en cuenta. Uno es que no va a recurrir al consulado para volver, como sí se hizo el año pasado que se repatriaron de 300 mil a 400 mil pasajeros argentinos en el mundo, sino que va a volver por sus propios medios. En segundo lugar, cuando vuelva va a cumplir con dos obligaciones, la primera es ir al domicilio que declaró, como lugar donde iba a hacer el aislamiento de siete días y cumplirlo. La segunda es que el séptimo día de ese aislamiento, hacerse un último PCR que permita con su resultado negativo volver a su vida de relación normal», sostuvo.

Recordó que desde la delegación de Migraciones, en conjunto con el Ministerio de Ciudadanía, se constata que la gente que viene a Neuquén desde el exterior realice el aislamiento. Y, en caso de incumplimiento, se labra un acta y el tema queda en manos de la justicia.

De hecho, la provincia registró en los últimos tres meses a 34 personas que llegaron desde diferentes partes del mundo y que no cumplieron con el aislamiento obligatorio para prevenir casos de COVID-19. De éstos siete eran menores, por lo que no son judicializables como sí el resto.

Para finalizar indicó que la facultad para controlar a quienes llegan del exterior, la tiene «la autoridad jurisdiccional. En la provincia de Neuquén como son dos las obligaciones, una que es cumplir el aislamiento de siete días, eso lo hace la Dirección Nacional de Migraciones con la Policía de la Provincia. Nos hemos puesto en contacto con la ministra de Gobierno, Vanina Merlo, el Jefe de Policía Julio Peralta y estamos con el concurso de los recursos de cada una de las instituciones haciendo las visitas».

La otra obligación es el cumplimiento de hacerse el PCR el séptimo día, «eso lo hace el Ministerio de Ciudadanía que contacta a las personas en el 1° y 3° día de estos siete días a través de teléfonos y mails y les menciona dónde tienen que hacerse estos PCR. Así se trabaja en la provincia de Neuquén», explicó.