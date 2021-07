Desde las 00 horas de este miércoles los trabajadores de Expreso Los Andes realizarán un paro por 48 horas

Marcelo Más, delegado de la Zona Sur de la Unión Tranviarios Automotor (UTA), confirmó minutos después de las 13 horas que debido a que se abonó los haberes de los trabajadores con la escala salarial anterior, sin respetar las últimas paritarias acordadas, se procederá a realizar una medida de fuerza que consiste en no prestar el servicio por 48 horas. Es decir que tanto este miércoles 7 como jueves 8 la ciudad no contará con el servicio del transporte urbano.

Más indicó a RSM que «hace poco firmamos paritarias donde están detallados los incrementos los cuales no fueron reflejados en los haberes de los trabajadores que corresponden al mes de junio. Además el aguinaldo también fue abonado con la escala anterior por lo que a modo de reclamo vamos a tomar estas medidas de fuerza por 48 horas».

El acuerdo firmado contemplaba que los sueldos de los trabajadores sean abonados de acuerdo a la nueva escala salarial, la cual no fue respetada, aparentemente al no contar con todo el dinero. En ese sentido el delegado de UTA explicó que entendiendo que era un compromiso de la empresa asumido «debían abonarlo ahora y cuando ingrese el dinero debían tomarlo a cuenta. Nosotros dejamos que el aguinaldo lo puedan abonar después con la escala nueva, pero no, se abonó con la escala vieja», manifestó el dirigente gremial.

La medida de los trabajadores se conoció posteriormente a una comunicación en la que anunciaban que se encontraban en estado de alerta con la Empresa los Andes, la que informó que no cuenta con los fondos necesarios para abonar los sueldos del mes de junio.