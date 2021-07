Martín Rodríguez sobre la falta de planes de vivienda: «Necesitamos poner la capacidad de solución antes de que estalle el conflicto»

El concejal por el Frente de Todos, Martín Rodríguez se reunió en Buenos Aires con el ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat de la Nación, Jorge Ferraresi, para avanzar con el financiamiento, a través del programa Reconstruir, de 60 casas para el Barrio Intercultural. El encuentro tuvo por objetivo para darle continuidad a un acuerdo firmado en el 2015 para la construcción de 100 casas, de las cuales se construyeron 40 y el resto no se llegaron a realizar por la falta de financiamiento del gobierno nacional, durante la gestión anterior.

El edil local presentó en el Ministerio los informes necesarios para avanzar con el financiamiento de las viviendas restantes. En este sentido aclaró: «Esto se logró gracias al compromiso del IPVU (Instituto Provincial de Vivienda y Urbanismo), y al trabajo de Vecinos Sin Techo y la Comunidad Curruhuinca, para formular las certificaciones de las 40 casas ya realizadas. Está el pedido de financiamiento de 60 casas más, con la firma del intendente. Pude hablar con el ministro y acordamos firmar el pedido formal de financiamiento de 360 millones de pesos, este mes».

Martín Rodríguez, quien fuera director del Instituto Municipal de Vivienda y Hábitat durante la gestión de Juan Carlos Fernández, se refirió a la situación de nuestra localidad, con respecto a la creciente demanda de viviendas. «El problema en este sentido, es que no hay tierras para poder solicitar planes. Eso es un cuello de botella, por eso la urgencia en comprarlas. A esto se le suma que no hay planes presentados ante el gobierno Nacional. En ese sentido, por más que como parte del Frente de Todos, vayamos a pedir financiamiento para casas, no podemos ayudar en una gestión que no se hace».

Sobre este punto aclaró: «En San Martín de los Andes, con la especulación inmobiliaria sobre el valor de la tierra, el problema de vivienda no es sólo de la gente más humilde. Hoy en día, una familia con dos hijos, con los padres trabajando con salarios medios, no llega a comprar un terreno para soñar construir su casa. Este es el problema de más de la mitad de la población, que no puede acceder a un derecho básico. San Martín de los Andes necesita con urgencia planificar y poner accesible a valor fomento, pedazos de tierra y aportar gestión y política para construir barrios. Si no somos capaces de resolver el problema urbano, de que cada uno tenga la perspectiva de acceder a su casa, lo que vamos a tener es conflicto y enfrentamiento. Necesitamos poner la capacidad de solución antes de que estalle el problema».