Escuelas en peligro: explotó un calefactor en la Escuela N° 143 de Cutral Co, afortunadamente no hubo heridos

Un nuevo incidente ocurrió en uno de los establecimientos educativos de la provincia de Neuquén, particularmente en esta oportunidad en la ciudad de Cutral Co. Allí un calefactor explotó durante la mañana de este miércoles en un aula de la Escuela N°143 de Cutral Co, ubicada en el interior del complejo habitacional del barrio Libertador San Martín (ex 500 Viviendas). Afortunadamente no se registraron heridos pero se debió evacuar el edificio. Los calefactores de la escuela no tienen las salidas y algunos hace 42 años que fueron instalados.

La directora del colegio, Rosa Vega, confirmó la situación a medios cutralquenses. «Ingresamos a las 8 de la mañana, los nenes ingresan una hora después por el frío. A las 8,15 me avisa la docente del aula que no había calefacción… en el momento en que estoy llamando a mantenimiento para informar esto, explota el calefactor”, manifestó en las últimas horas.

“Fue un sonido muy fuerte, un «boom» muy fuerte y las chicas que estaban en planta alta desciendieron enseguida a la planta baja a ver qué había pasado. Por suerte no hubo lastimados. Evacuamos el edificio enseguida, no quedó nadie, nos quedamos afuera a esperar la gente de mantenimiento”, detalló, dejando en claro que las escuelas, tal como lo habían manifestado desde ATEN, están en peligro debido a la falta de inversión y mantenimiento.