San Martín sigue sin colectivos: «Esperaremos hasta este jueves, el paro continúa», manifestó Marcelo Más

El delegado de Zona Sur de la Unión Tranviarios Automotor (UTA), Marcelo Más, informó a RSM que «hasta el momento no hubo ninguna comunicación de ningún lado que haga deponer la medida de fuerza». Desde UTA Neuquén resolvió mantener la medida de fuerza ante el incumplimiento de las empresas en pagar los sueldos con la nueva escala. Por lo tanto, tal como manifestó este medio, este jueves tampoco habrá servicio de transporte público urbano en San Martín de los Andes.

Foto: RSM

«Hasta no contar con un compromiso fijo de pago no vamos a levantar la medida. Esperaremos hasta el jueves para conocer si hay novedades», indicó Más. Vale recordar que el paro por 48 horas llevado adelante es debido a que los sueldos del mes de junio y el aguinaldo fue pagado con la escala salarial anterior, no respetando así las nuevas paritarias.

En la capital neuquina, donde también están las medidas de fuerza cumpliéndose, se llevó a cabo una primera jornada de protesta de los choferes. Como ocurrió en la víspera, durante el jueves las empresas Autobuses, Pehuenche y Koko no prestarán el servicio urbano.

Según trascendió el ministerio de Trabajo de la Nación -ya que se trata de un conflicto a nivel país- estudiaba dictar la conciliación obligatoria para sentar a las partes -empresas y choferes- a dialogar.