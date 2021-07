«El Huevo» Acuña, campeón dentro y fuera de la cancha: ¿qué significado tenía la remera con la mariposa?

Todos esperábamos el silbatazo de Ostojich para que decrete el final del partido que consagró al conjunto argentino campeón de América. Después de los saludos y abrazos emocionados, mientras todos se colocaban una camiseta argentina con la leyenda «campeones de América», el zapalino Marcos Acuña, no se la calzó y en su lugar tenía una remera blanca con una mariposa roja y el nombre de «Luz».

Todos preguntamos por qué no se calzaba la camiseta para la ocasión o qué significaba dicha remera. Sin embargo, todo tenía un importante significado y demostró que no solo se hizo grande dentro del campo, sino que también lo es fuera del verde césped.

Luz era la hijita del fotógrafo de Racing Club, Fabián de Ciria, que falleció hace solo 2 meses. Acuña, mientras todo era alegría y festejos tras 28 años de sequía de títulos, utilizó la remera para homenajearla justamente a ella.

La historia fue revelada por el pianista Juan Roleri, hincha fanático de Racing quien la publicó a través de la red social Twitter.

Les cuento algo realmente hermoso:



El Huevo Acuña fue el único que tenía otra remera, una remera con una mariposa y el nombre “Luz”



Luz era la hijita del fotógrafo de Racing Fabi de Ciria que falleció hace solo 2 meses.



Crack adentro y afuera de la cancha el Huevo 🇦🇷🏆🤍 pic.twitter.com/49qPDAMwTZ — Juan Roleri 🎹 (@juanroleri) July 11, 2021

La respuesta del fotógrafo de Racing no tardó en llegar: “Que te puedo decir amigo si no paro de llorar. Si cuando te vi con esa mariposa en el pecho se me hizo un nudo en la garganta. Que en tu momento de gloria te acuerdes de mi Luchy lo dice todo. No tengo palabras para agradecerte Te quiero mucho campeón», posteó en Instagram Fabián de Ciria.