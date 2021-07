Los padres de la red VacunaMe se manifestarán el próximo sábado en todo el país

Desde la red VacunaMe, una asociación sin fines de lucro que concentra a familias de niños con factores de riesgo de todo el país decidieron manifestarse el día sábado 17 de julio a las 16 horas, en reclamo por vacunas para sus hijos. A través de sus redes sociales expresaron: “las familias de la red VacunaMe saldrán a las calles de todo el país con sillas de ruedas vacías y fotos de sus hijos para reclamar la urgente vacunación de los chicos en riesgo”.

La vacunación contra el coronavirus de niñas, niños y adolescentes avanza a nivel mundial como estrategia para mejorar la inmunidad de rebaño o para proteger a aquellos menores de 18 años con comorbilidades, pero actualmente solo se encuentra aprobado el inmunizante de Pfizer para adolescentes y los de Sinovac y Sinopharm a partir de los tres años, aunque solo en China.

El presidente, Alberto Fernández, firmó el 3 de julio un DNU mediante el cual establece un marco legal para el desarrollo del Plan Nacional de Vacunación destinado a “generar inmunidad adquirida contra la Covid-19, con inclusión de la protección de los niños y adolescentes”.

Silvina Dóbalo Casanova, es una madre sanmartinense y forma parte de esta red. En diálogo con RSM manifestó: “muchos se quedaron conformes con el tema del DNU, pero nosotros como papás no estamos de acuerdo, ya que no nos garantizan nada para nuestros hijos”. Y agregó que “no hay una fecha de inscripción o algo que asegure que estas vacunas van a venir derecho a los niños con discapacidad como prioridad”.

Asimismo explicó que “por el momento logramos mandar carta documento, desde cada provincia, a la ministra de salud, Vizzotti, explicando algunos puntos del DNU, también le escribimos a la embajada de Estados Unidos en Argentina pidiendo ayuda y los gobernadores de todas las provincias”.

Por su parte, el 6 de julio, la ministra de Salud, Carla Vizzotti, se reunió con la Defensora de Niños, Niñas y Adolescentes de la Nación, Marisa Graham, para hablar de diferentes asuntos que atañen a los más chicos. Tras el encuentro, en relación con la vacunación de menores de 18 años, la ministra informó que “solo 10 países del mundo están vacunando a adolescentes y hay 15 países que tienen autorizada la vacunación en esas edades, aunque no todos lo están haciendo. Esto muestra que se trata de un proceso y este proceso está llegando a los menores de 18 años”.

Y agregó que “la perspectiva y el objetivo del Estado es adquirir vacunas para niños, niñas y adolescentes, en función de la evidencia científica, empezando por los que tienen más riesgo individual”.

¿Qué vacunas están aprobadas para niños y adolescentes y dónde?

La vacuna de Pfizer fue autorizada para uso de emergencia (AUE) a partir de los 16 años en diferentes países, pero el 5 de mayo las autoridades sanitarias de Canadá ampliaron esa autorización para la población de 12 a 15 años, convirtiéndose en el primer país en el mundo en aprobar la inoculación a adolescentes.

Cinco días después hizo lo mismo Estados Unidos tras recibir la aprobación de parte de la Administración de Medicamentos y Alimentos (FDA). El 28 de mayo, la Agencia Europea de Medicamentos (EMA) autorizó también esta vacuna para la franja etaria entre 12 y 17, lo que es válido para sus 27 estados miembro.

Estas autorizaciones se basaron en los resultados de un ensayo clínico de Pfizer en el que se inscribieron 2.260 participantes, y que fue publicado en The New England Journal of Medicine. Los resultados arrojaron una eficacia del 100%, respuestas sólidas de anticuerpos y que fue bien tolerada.

Por su parte, el pasado 11 de junio China aprobó el uso de emergencia de las vacunas contra la Covid-19 de Sinopharm y de Sinovac Biotech (ambas utilizan la plataforma de virus inactivado) en personas de 3 a 17 años; los estudios clínicos de ambas vacunas se encuentran en curso con buenos resultados preliminares según sus desarrolladores.