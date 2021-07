El presidente de la Rural y el Ministro de Producción de Neuquén se reunieron para abordar una amplia agenda de interés del campo neuquino

El presidente de la Sociedad Rural de Neuquén, Diego García Rambeaud, mantuvo una productiva y necesaria reunión con el ministro de Producción e Industria de Neuquén, Facundo López Raggi, para solicitar una firme postura provincial frente al cierre de las exportaciones de la carne en la defensa de dicho mercado, para plantear la necesidad de defender la producción ganadera provincial y de mantener una visión exportadora a mediano y largo plazo, fortaleciendo siempre el mantenimiento de la barrera sanitaria.

Asimismo, repasaron los temas tratados en la Mesa de Trabajo de Producción y Recursos Hídricos, que se desarrolló el pasado 30 de enero de 2021, en el predio de la SRN. Entre ellos, se solicitó un mayor control de movimientos de hacienda en rutas y caminos, así como la necesidad de implementar controles de documentación de animales llevados a faena a todos los mataderos, sobre todo los municipales.

Se solicitó que los mataderos municipales no habilitados o en distintos puntos de su proceso de habilitación, no puedan recibir hacienda a faena de otros departamentos -y terminen sus trámites de habilitaciones-, ya que esto fomenta la actividad informal, ilegal y clandestina, máxime cuando no hay control de la documentación al ingreso. Además, se pidió que se cumpla la Ley de Marcas y Señales en cuanto a responsabilidad de propietarios de animales sueltos en rutas y caminos.

Se requirió la urgente intervención real y efectiva de ese Ministerio en tema del buen uso de los recursos naturales, focalizando en acciones concretas y urgentes que tiendan a revertir el proceso erosivo y la degradación de vastas zonas de nuestra provincia. También se expuso la necesidad de coordinar acciones concretas tendientes al control y erradicación de las plagas que afectan las producciones de la provincia.

Se pidió trabajar con las áreas que correspondan la ampliación de la conectividad digital en varios puntos de la provincia que no cuentan con servicio de internet, para fomentar la integración de productores y lograr la agilización de las distintas operatorias y trámites, con el consiguiente ahorro en tiempo y combustible que esto trae aparejado.

Se solicitó al Ministerio de Producción que trabaje coordinada y ágilmente con la Subsecretaría de Recursos Hídricos, en cuanto a la regulación del uso del agua con fines productivos, con el objetivo de fomentar y permitir el buen uso del recurso en los predios privados, para así no desalentar la inversión.

García Rambeaud estuvo acompañado por el socio de la institución, Alfredo Adem, mientras que junto a López Raggi, participaron del encuentro Amalia Sapag, Subsecretaria de Producción de la provincia -lo hizo vía Zoom-, y Marcos Lauge, director de Sanidad y Emergencia Agraria de dicho ministerio neuquino.