En primera persona: El uso de Cannabis Medicinal

Muchas familias en Argentina utilizan el cannabis como alternativa a la medicina tradicional que algunas veces no alcanza o no funcionan de la manera que esperaban. Ese el caso de la familia de Nacho, quienes comenzaron a utilizarla en 2017, “cuando no había tanta información como ahora”, contó su papá a RSM.

Nuevamente, el debate por el uso del cannabis se puso en agenda tras la media sanción que el senado le dio esta semana a la reglamentación de la ley 27.350. Este marco regulatorio busca: la regulación de su cadena de producción, industrialización y comercialización del cannabis medicinal.

Nacho tiene 21 años y tiene diagnóstico TEA (Trastorno del espectro autismo), en 2017 cuando estaba en plena adolescencia, sus papás decidieron buscar alternativas para poder ayudarlo y acompañarlo. Su papá explicó que “comenzamos a utilizar el cannabis para contrarrestar la impulsividad de Nacho, pero todo esto viene acompañado de otras cosas como una alimentación saludable, ejercicio y otras terapias alternativas como las flores de Bach y patagónicas”.

Queriendo disminuir el uso de fármacos comenzaron a indagar y se encontraron con que había algunos estudios que hablaban sobre los beneficios del cannabis. En este sentido explicó: “Dentro de lo que es la condición de Ignacio, generalmente, los psiquiatras y neurólogos recomienda antipsicóticos y antiepilépticos y como hay mucha bibliografía con respecto la epilepsia refractaria y el cannabis nos animamos a empezar a utilizarlo para no tener una dosis tan alta de fármacos”.

Todo el acompañamiento lo realizan con la doctora Nancy Domínguez, residente de El Hoyo, quien se recibió de médica en la Universidad Nacional de Buenos Aires y realizó un posgrado en endocannabinología en la Universidad Nacional de la Plata.

Foto: Binoid CBD on Pexels.com

En cuanto a los resultados tras comenzar a utilizar el cannabis medicinal, el papá de Nacho afirmó: “Estuvo mucho mejor del 2017 al 2020 y ahora, desde finales de 2020, no sabemos si por el contexto sanitario, tuvimos que hacer algunos cambios por lo cual está más inestable”.

Desde el inicio de la pandemia, debieron cambiar de psiquiatra, de fármacos y por el incendio que se produjo en El Hoyo, de cepa de cannabis. Con respecto a esto aclaró que “no es que sea la única herramienta, hay que acompañarlo con la terapia, con una alimentación adecuada como para que el cannabis llegue a donde tiene que llegar, se trata de mantener el cuerpo lo más desintoxicado que se pueda”.

Actualmente existe en el país un registro de personas que cultivan y hacen uso del cannabis medicinal que está regulado por el Ministerio de Salud. El papá de nacho dijo que “por el momento es todo prueba y error, hasta el momento tuvimos 3 o 4 plantas en casa, pero no hicimos extracción de aceite que es lo que consumimos”.

El papá de Ignacio volvió a remarcar: “Lo utilizamos como una herramienta, como las flores de Bach o de la comarca andina. El cannabis también se utiliza como extracto, como flor. Además, Nacho consume fármacos y tenemos una alimentación sin gluten, lácteos, conservantes y azúcar, no tenemos televisión en casa y dispositivos relativamente pocos y están bastante controlados”.

Por último, enfatizó: «Siempre somos hemos sido y somos bastante prudentes en todo lo que hacemos y buscamos el acompañamiento de algún médico o profesional, sea de cannabis, alimentación, etc.

doctor hand hold and offer to patient medical marijuana and oil.

Conocé más sobre la ley 27.350

¿Cuál es la autoridad de aplicación?

La autoridad de aplicación es el Ministerio de Salud.

El Ministerio de Salud podrá firmar convenios y articular acciones con instituciones académico-científicas, organismos públicos, privados y organizaciones de la sociedad civil que tratan la temática para promover programas de extensión universitaria vinculados al Cannabis medicinal.

La Autoridad de Aplicación creará las condiciones necesarias para garantizar el aprovisionamiento de los insumos necesarios y facilitar la investigación médica y científica de la planta de Cannabis y sus derivados.

¿Qué organismos pueden cultivar cannabis con fines de investigación médica o científica?

El Consejo Nacional de Investigaciones Cientificas y Técnicas (CONICET) y el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) pueden cultivar cannabis con fines de investigación médica o cientifica para la elaboración de medicamentos.

El Instituto Nacional de Semillas (INASE) regulará las condiciones de producción, difusión, manejo y acondicionamiento de los órganos de propagación de esta especie que permitan la trazabilidad de los productos vegetales.

El Estado Nacional brindará colaboración técnica para impulsar la producción pública de Cannabis en todas sus variedades y su eventual industrialización para su uso medicinal, terapéutico y de investigación en los laboratorios de producción pública de medicamentos. La entrega del producto se realizará a través del Banco Nacional de Drogas Oncológicas y farmacias autorizadas.

¿Se puede importar aceite de cannabis y sus derivados?

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) permitirá la importación de aceite de cannabis y sus derivados para pacientes que cuenten con indicación médica.

La provisión será gratuita para quienes se encuentren incorporados al programa.

¿Se puede adquirir las especialidades medicinales con aceite de cannabis y sus derivados elaborados en el pais?

Los y las pacientes que tienen indicación médica para el uso de la planta de Cannabis y sus derivados podrán adquirir especialidades medicinales elaboradas en el país, importar especialidades medicinales o adquirir formulaciones magistrales elaboradas por farmacias autorizadas.

Las personas que no posean cobertura de salud y obra social, tienen derecho a acceder a las especialidades medicinales en forma gratuita.

¿Dónde se inscriben los pacientes que usan aceite de cáñamo y otros derivados de la planta de cannabis?

En el Registro del Programa de Cannabis (REPROCANN) se inscribirá el o la paciente que cuente con indicación médica y haya suscripto el consentimiento informado en las condiciones establecidas por el PROGRAMA. El registro es voluntario y los datos que se inscriben son confidenciales.

El Registro (REPROCANN) dará la correspondiente autorización a los y las pacientes que acceden a la planta de Cannabis y sus derivados, como tratamiento medicinal, terapéutico o paliativo del dolor.

¿Se puede cultivar cannabis?

Los y las pacientes podrán inscribirse en el Registro (REPROCANN) para obtener la autorización de cultivo para sí, a través de un o una familiar, una tercera persona o una organización civil autorizada por la Autoridad de Aplicación.