Buscando armar una lista de unidad, Rolando Figueroa será precandidato a diputado nacional por el MPN

Fuentes partidarias confirmaron en las últimas horas que el ex vicegobernador Rolando Figueroa, será precandidato a diputado nacional por el Movimiento Popular Neuquino (MPN). Por delante tendrá un gran desafío, intentar armar una lista de unidad con el gobernador Omar Gutiérrez, que hasta el momento no se expidió si ya tiene elegido o no un candidato, con quien mantiene un enfrentamiento desde hace algunos años.

Bien se sabe que Figueroa desde hace algún tiempo comenzó a encontrar un espacio que tras el duro enfrentamiento con el actual mandatario provincial, había perdido en el panorama político provincial. Pero ahora, luego de conocerse el expreso pedido del Movimiento de Acción Política (MAPO) para que el presidente del MPN lo convoque a Figueroa como precandidato, las intenciones del ex vicegobernador son bien claras.

El próximo 24 de julio es el día límite para hacer la presentación de listas con los respectivos candidatos. Cierto sector del MPN se encuentra preocupado porque no se cuenta con representantes en el Senado de la Nación y hay claras chances de que perder también representación en la Cámara de Diputados.

“La pelota ahora para ir por la unidad la tiene Omar”, se dijo desde el entorno del ex vicegobernador. De no concretarse esta opción, se aseguró que ya hay algunos nombres pensados para una hipotética nómina a presentar en las PASO, buscando consagrar a Figueroa como candidato para las generales. Y un dato de color: desde este sector ya se reservó la letra F para competir, de ser necesario, el 12 de septiembre.

Tal como lo adelantó RSM, el objetivo de Figueroa es competir por la gobernación en 2023 y para llegar a esa meta nada mejor que un triunfo en estas elecciones de medio término, ya sea como cabeza de una única lista o imponiéndose a la que proponga el oficialismo.

El análisis que hacen algunos en el MPN es que el ex vicegobernador lleva las de ganar, dado que fuera del actual gobernador, no hay un dirigente con el peso necesario de pelear el mencionado espacio. En primer lugar por su nivel de conocimiento y aceptación entre el electorado, que lo ubicarían por encima de cualquier otro candidato de acá a septiembre (en la lista Azul creen otra cosa) y porque, en las generales del 14 de noviembre, también sería favorito ante un Junto por el Cambio fragmentado y un Frente de Todos que no presentará un candidato/a del recorrido que sí tiene Figueroa.