Detuvieron a un joven por presunto robo de las joyas de la abuela de su ex pareja

El hecho policial ocurrió el pasado viernes, cuando personal policial de la Comisaría 23° de nuestra ciudad demoró a un joven de 22 años luego de sustraer elementos del interior de una vivienda perteneciente a una mujer de la tercera edad. Resulta que la mujer mayor era la abuela de su ex pareja.

Foto: RSM

El hecho se registró pasadas las 15:20, cuando personal de la mencionada unidad se hizo presente en calle Elordi, donde entrevistaron a una abuela de 81 años de edad, quien les refirió que dejó ingresar a su vivienda a la ex pareja de su nieta y momentos después que éste se retirara, constató el faltante de un alhajero de madera con artículos en su interior, entre ellos anillos de oro y de plata. Para perpetrar el hecho, el joven no ejerció violencia, no propinó amenazas ni generó daños.

Inmediatamente el personal interviniente realizó un patrullaje en inmediaciones, dando con el masculino en avenida San Martín y logrando allí su aprehensión.

Finalmente, la abuela de 81 años de edad realizó la correspondiente denuncia judicial, como resultado, trasladaron además al sujeto hasta la Sede Policial, donde quedó bajo investigación y a disposición de la Justicia.