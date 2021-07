La concejal Rivera explicó que la ordenanza para quitar mesas de locales gastronómicos fue discutida en mayo con representantes del sector

Después de aprobarse la ordenanza que exige a los locales gastronómicos que retiren las mesas sobrantes para cumplir con el aforo, su autora, Eliana Rivera explicó a RSM Radio el origen de esta norma y cómo se desarrolló. «Yo he ido a ver cómo están trabajando algunos locales y recibimos quejas permanentes de los vecinos que dicen que hay lugares que no cumplen con el aforo. No se ven mesas marcadas, ni mesas anuladas. Si, muchos las retiraron para el cumplimiento y esa es la realidad», indicó la concejal.

Al momento de conocerse la sanción de la ordenanza, varios gastronómicos se quejaron, y el presidente de la Asociación Hotelera Gastronómica, Agustín Roca, dio a entender de que se trata de una complejidad su aplicación. Ante esto, Eliana Rivera explicó que la norma se trabaja después de un encuentro con representantes del sector. «Esto surge con las reuniones entre el Concejo Deliberante y los distintos sectores de la ciudad para analizar las medidas de seguridad en conjunto. En el mes de mayo nos reunimos con la Asociación Hotelera Gastronómica de San Martín de los Andes y se plantearon distintas dificultades entre ellos el tema de los aforos. Tanto Gustavo Fernández Capiet como Agustín Roca (vicepresidente y presidente de la Asociación) plantearon que se veía incumplimiento por parte de muchos gastronómicos. Allí fue cuando nosotros le comentamos que teníamos previsto generar una ordenanza en la que íbamos a pedir el retiro de las mesas que excedan el aforo».

La concejal remarcó que el incumplimiento de los aforos es real: «Esto surge por una realidad que todos lo pudimos ver, así como también por los vecinos que se acercaban al Concejo Deliberante a comentarnos situaciones vividas en algunos locales gastronómicos. El incumplimiento no es de todos, obviamente, sino que de algunos, y justamente lo que nos pedía la Asociación Gastronómica era que no paguen justos por pecadores. De ahí es que surge esta ordenanza que prevé el retiro de las mesas».

Con relación a la respuesta en que fue tomada la medida por el sector gastronómico, Rivero explicó que «esto fue hablado en mayo y ellos estuvieron de acuerdo. Esta ordenanza no viene a complicar al sector, porque si están cumpliendo el aforo correspondiente no debería generarles ninguna dificultad el retiro de las mesas. Quizás si en lo que tiene que ver con lo operativo, pero bien el poder ejecutivo también puede dar un tiempo para ponerla en marcha».