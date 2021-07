El Frente de Todos no se une y habrá que dirimir todo en las PASO

El límite para presentar las listas y sus respectivos candidatos es el próximo sábado y hay algunos partidos políticos que no se pusieron de acuerdo en lograr una lista de unidad. El Frente de Todos, que parecía que tenía todo definido, finalmente no fue así, no hubo acuerdo y todo se terminará definiendo en las elecciones del 12 de septiembre.

Foto: Gentileza

Las elecciones Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO), determinarían por dejar definido qué candidato competirá en las elecciones generales el 14 de noviembre.

Hasta el momento en el Frente de Todos hay dos listas confirmadas. Por la letra A Celeste y Blanca irá Tanya Bertoldi, con el respaldo del Partido Justicialista. Del otro lado, el actual diputado nacional Carlos «Beto» Vivero será la carta del parrillismo. Tendría también el apoyo del parlamentario del Mercosur, Ramón Rioseco. De hecho, su compañera de fórmula sería Teresa Rioseco.

Lorena Barabini, delegada del ministerio de Desarrollo Social, envió un comunicado en donde planteó que el pedido para que una mujer feminista encabece las boletas del peronismo es «innegociable». «Las peronistas propusimos un debate, salimos a marcar la cancha porque entendemos que hoy es el momento. Hay que dirimir en las PASO lo que no cierra en las mesas chicas”, afirmó.

Fue bastante tajante respecto a sus «compañeros» sosteniendo que «los varones, no han comprendido la fuerza que trae el feminismo a los partidos tradicionales como el nuestro. La representación con feministas en las listas es una decisión política que sostendremos más allá de las definiciones de esta coyuntura electoral».

Barabini, actual secretaria de Género del partido, fue una de las primeras que se lanzó, pero no la única. La concejal Ana Servidio también reclama una precandidatura en el Frente de Todos, también su par de Villa La Angostura, Mirna Gómez, y lo mismo hace Tanya Bertoldi, secretaria de Gobierno de Centenario. Hoy circularon versiones sobre la posibilidad de que sea esta funcionaria municipal quien pueda encabezar un armado «rebelde» en oposición al que llevaría el parrillismo con Vivero, pero a este jueves es todo especulación.

En el mientras tanto también figura el nombre de Asunción Miras Traballón y de Fabián Ungar, sin embargo, ambos dirigentes no tendrían la estructura necesaria para presentarse el próximo 12 de septiembre.

Duro en las declaraciones, Ungar manifestó que «el Partido Justicialista en Neuquén no está debatiendo nada, en la pandemia se alejó de la agenda de la gente. Sólo se toman decisiones en base a los apellidos y el dedo de turno. La política pasa por otro lado, no por pedir contratos y hacer silencio».

Algunos aseguran que el hombre de Cristina Fernández es Alberto Vivero, pese a esto, desde el sector del actual secretario de Energía prometen dar pelea en las PASO y no entregar los espacios de poder así nomás. Esto demuestra una vez más que dentro del peronismo neuquino el enfrentamiento entre el sector que responde a Parrilli y el que apoya a Darío Martínez tendrá un capítulo más, sin importar el costo político que esto ocasione tras el recuento de votos el próximo 12 de septiembre.