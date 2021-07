Bonato: “Vine a pasear y me enamoré de San Martín de los Andes”

De paso por San Martín de los Andes, el músico entrerriano estuvo en “Fe de Erratas” conversando acerca del lanzamiento de su último single titulado “Pintandote”, éxito nacional y récord de reproducciones en YouTube. Además estuvo contando detalles sobre su carrera musical y sobre el disfrute de estar paseando por nuestra localidad.

Nacido en Concordia, Entre Ríos, de chico tuvo la oportunidad de empezar a estudiar música a partir de una divertida anécdota: “Mi viejo, Raúl, no encontraba un heredero a quien dejarle todo su equipo de percusión, que era muy importante, y nos dijo a mis hermanos y a mí que se lo iba a dejar a quien estudiara música. Yo tenía 7 años y soñaba con tener una Harley Davidson. Hice el cálculo y dije: estudio, heredo, vendo todo y me compro la moto.”

Ese sueño no llegó a cumplirse, Raúl sigue tocando y es el baterista que acompaña hoy en día a Bonato en sus shows. Al poco tiempo de haber empezado a estudiar guitarra ya estaba participando en festivales escolares de su ciudad. “Desde ahí nunca más me bajé de los escenarios. Pasé por festivales provinciales, pubs, boliches. Formé una banda en tributo a mi madre, que falleció en un accidente de tránsito, y con ella llegamos a la televisión nacional y otros espacios de radiodifusión.”

Bonato decidió hacer una pausa para estudiar abogacía, profesión que ejerce con la misma pasión con la que hace música. Al retomar su trabajo musical, grabó un primer single que rápidamente trepó a los números más altos de reproducciones en YouTube: “Tengo un equipo de trabajo increíble. Sin ellos no habría podido alcanzar las 430.300 visitas en el segundo single.”

“Vine a pasear y me enamoré de San Martín de los Andes. Desde los paisajes hasta la calidez de la gente, la atención en el hotel, en los restaurantes. Todo está concientizado hacia el trato al turista así que gracias por el recibimiento”, expresaba el músico en diálogo con “Fe de erratas”, en la 98.5 RSM Radio.

Recorriendo su carrera y sus inicios, Bonato cuenta la anécdota de haber tocado en el escenario con Pappo, cuando tenía 15 años: “Fue como tocar el cielo con las manos. Era una noche de gala en Concordia. Él pidió músicos y mi viejo hizo el nexo para que yo estuviera. Al principio Pappo desconfiaba, yo era un nene, pero al final salió muy bien. Lo acompañé toda la noche y le terminó pidiendo a mi viejo que me lleve a Buenos Aires.”

Sobre las letras de sus canciones y los valores que se manejan hoy en día en la industria musical, Bonato hizo una reflexión: “Hay mucha perversión en las letras de muchas canciones que escuchan los niños hoy en día. Le pido a la audiencia que cuide mucho qué música hacen escuchar a los niños. Los valores que se manejan no me representan en absoluto. Hay canciones que están muy de moda y no dejan un buen mensaje para las familias.”

En este momento, Bonato se encuentra promocionando su canción “Pintandote”, escrita a partir de la pandemia: “Cuando surgió el decreto de prohibición de circulación y quedamos confinados, me llegaron muchas consultas, en mi carácter de abogado, de personas que habían quedado separadas de sus parejas y familiares. Empecé a pensar en eso, en cómo nos podíamos acercar, desde fotos en portaretratos hasta videollamadas. Me pregunté qué me pasaría a mí en esa situación y es muy angustiante. Lo que surgió en mi cabeza es que la forma de hacer presente a mi pareja sería pintándola en un cuadro. De ahí sale la historia de la canción.”