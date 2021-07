Perdió el control del rodado, chocó contra un auto y terminó volcando

El hecho ocurrió minutos antes de las 16 horas sobre la calle 3 de Caballería al 600 cuando la conductora de un rodado marca Honda Fit, aparentemente por haberse descompensado algunos segundos, perdió el control del rodado y chocó contra un Volkswagen Gol que se encontraba estacionado y volcó.

Personal policial que se encontraba en el lugar informó que «la mujer no recuerda qué le pasó. Está en buen estado de salud, no sufrió heridas, pero al momento del vuelco indicó que no recordaba qué le pasó pero que el auto se le fue contra el vehículo estacionado y producto del choque terminó volcando».

Vecinos rápidamente colaboraron en atender a la mujer que logró salir del vehículo volcado sin tener heridas de consideración. Además se colocó nuevamente al Honda sobre la calzada, por lo que el tránsito solo estuvo demorado algunos minutos.

Personal policial trabajó en el lugar y constató que la mujer involucrada se encuentre en buen estado de salud. Familiares se acercaron al lugar para brindarle ayuda y apoyo tras el aparatoso vuelco.

Foto: RSM