El Ministerio de Salud de la provincia informó sobre la persona aislada en el DUAM que no había respetado el aislamiento

El hombre había llegado de España días atrás y no realizó el correspondiente aislamiento, de hecho fue internado en el espacio DUAM en la capital neuquina a la espera de los estudios complementarios que, de acuerdo a lo informado por el Ministerio de Salud provincial, no pudieron determinar la variante, pero confirmaron que el hombre tenía una carga viral no detectable.

Así fue comunicado por el Laboratorio Central de Neuquén quienes, como parte del Proyecto Argentino Interinstitucional de Genómica de SARS-CoV-2, realizan la vigilancia activa de variantes de SARS-CoV-2 en la provincia.

De la información recabada por el personal del Laboratorio, se desprende que dicha persona ingresó al país con una carga viral baja, por lo que el test rápido que se realizó a su arribo el 6 de julio dio negativo.

Fue la PCR que se le efectuó posteriormente en el Laboratorio Central (el 15 de julio) la que dio positivo, dado que la sensibilidad de este método permitió detectar esa baja carga viral. La misma se realizó en dicha fecha como parte del protocolo de seguimiento de personas que ingresan al país desde el exterior, coordinado por los ministerios de Ciudadanía y Salud.

Cabe recordar que la PCR para la detección específica de COVID-19 es denominada por los profesionales como “gold standard” puesto que, con esta patología en particular, la misma tiene una especificidad y sensibilidad que no es superada por otros métodos, por lo cual se utiliza siempre como referencia ante cualquier duda.

Sin embargo, dicha muestra no era suficiente para ser secuenciada. Frente a este escenario, el 22 de julio se le realizó una nueva PCR en el Laboratorio Central para observar su evolución, la cual arrojó un resultado negativo. Como consecuencia de ambos resultados, la muestra no puede ser secuenciada para determinar la variante de SARS-CoV-2 con la que se contagió.

No obstante cabe destacar que, dado que ingresó al país con una carga viral no detectable por un test rápido y que la posterior PCR presentó baja carga viral, es probable que el mismo ya no contagiara. Finalmente se recuerda, frente a la difusión del caso, que los pacientes tienen derecho a la intimidad y confidencialidad de los datos.