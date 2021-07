A través de una conferencia de prensa, se presentaron los candidatos y candidatas de la lista Celeste y Blanca del Frente de Todos para las próximas elecciones.

Las y los candidatos a la Cámara de Diputados y al Concejo Deliberante del Frente de Todos, realizaron una conferencia de prensa para presentarse de cara a las PASO del 12 de septiembre próximo, y las elecciones a concejales de la ciudad del 24 de octubre.

Tanya Bertoldi, quien encabeza la lista, junto a Beto Vivero y Teresa Rioseco, segundo y tercera candidata. También los candidatos y candidatas suplentes, Pablo Todero, Ana Servidio y Domingo «Chule» Linares.

Durante el encuentro con la prensa, Tanya Bertoldi, celebró “la unión de gran parte de los partidos que conforman el Frente de Todos y Todas” y agradeció “la madurez que tuvimos los dirigentes y la militancia para llegar a este punto de encuentro y unión donde prevalece la defensa de las políticas públicas nacionales. Somos la lista de Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner”.

“Ese es nuestro objetivo, y este es el resultado de un proceso de crecimiento que se viene dando dentro de nuestro espacio político en particular, pero de la vida en general, con esta lucha de la mujer que hemos tenido y reivindicamos desde nuestro espacio político, logrando en este caso encabezar la lista de diputados nacionales, para seguir trabajando para superar la pandemia y volver a ser felices”, agregó la precandidata.

En ese sentido, Tanya Bertoldi destacó que “es un orgullo, y una emoción asumir esta responsabilidad. Hace unos minutos, antes de llegar acá, pudimos compartir esta emoción con la militancia de Centenario, el lugar donde crecí y me desarrollé políticamente, y que se reconozca la militancia de mi localidad y que muchos dirigentes como Silvia Sapag, Darío Martínez, Javier Bertoldi, y Guillermo Carnaghi nos acompañen es muy importante, siempre construyendo desde la unidad para volver a ser felices”.

Beto Vivero afirmó que “Es una propuesta de unidad, pero de unidad responsable, que es la que nos ha pedido nuestra conducción, Alberto y Cristina. Nuestro desafío es fortalecer a nuestro gobierno incorporando un diputado y una diputada más al congreso nacional, a nuestro bloque, para llevar adelante las transformaciones que necesariamente vamos a debatir”.

También se presentaron los candidatos y candidatas para representar a la Ciudad de Neuquén en el Concejo Deliberante, Marcelo Zúñiga quien irá por la renovación de la banca, Micaela Gomiz y Santiago Nogueira.

Durante la conferencia de prensa, Marcelo Zúñiga expresó que “Nuestros esfuerzos tienen que estar encaminados junto a Alberto junto a Cristina, junto a Tanya, Beto y Teresa, en aportar propuestas y soluciones en ese camino. No es posible cuidar el ambiente, defender la tierra pública, generar oportunidades de acceso al hábitat, si no recuperamos el acceso al trabajo, si no se vacuna a todas y cada una de las familias de nuestra ciudad, y fundamentalmente si no recuperamos la esperanza”

Estuvieron presentes el Secretario de Energía de la Nación, y presidente del partido Justicialista Darío Martínez; el Senador Nacional, Oscar Parrilli; el parlamentario del Mercosur Ramón Rioseco, los intendentes de Centenario Javier Bertoldi, y de Cutral Có, José Rioseco; el diputado nacional, Guillermo Carnagui; los diputados provinciales Darío Peralta y Sergio Fernández Novoa, la diputada provincial Lorena Parrilli, también el presidente del partido Solidario Juan Celli, y el del Partido de la Victoria Daniel Figueroa, por el Frente Grande Gabriel Reyes, y concejales y concejalas de distintas localidades de la provincia de Neuquén.