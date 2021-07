Juan Cabrera dio detalles sobre la aplicación de la segunda dosis de Sputnik y explicó el aumento de casos a nivel local

Una de las consultas más frecuentes respecto a las jornadas de vacunación es si están llegando a la localidad segundas dosis de la Sputnik V y cómo se está convocando para su aplicación. El vicedirector del hospital Dr. Ramón Carrillo, Juan Cabrera, explicó, en diálogo con RSM Radio, cómo se reciben en nuestra ciudad estas dosis y de qué manera realizan desde Zona Sanitaria IV el llamado para completar la inoculación con estas vacunas.

«Aproximadamente, cinco mil vecinos están inoculados con una sola dosis de Sputnik V y están esperando la segunda», manifestó el referente de salud. Tratando de dar cuenta de las cantidades que se reciben, Cabrera contó: “La semana pasada llegó una partida de 332 vacunas del segundo componente y lo que hicimos fue ir a los más antiguos, los que llevaban más tiempo con la primera dosis aplicada”.

Una vez que ese primer grupo fue inoculado se convocó de manera directa a los vecinos que habían recibido la primera dosis el 30 de marzo, los cuales eran alrededor de 500. Del total que había confirmado su asistencia, Cabrera dijo que “faltaron casi 20”, motivo por el cual contactó a otro grupo que “se vacunó en la jornada siguiente”.

La cantidad de vacunas del segundo componente que ingresa a la ciudad es menor a la cantidad de personas que están esperando por la vacuna. Es por eso que, el doctor Cabrera, detalló: “Cuando llegan, lo que hacemos es llamar una por una a las personas para confirmar y preguntarles si van a ir a vacunarse para que se presenten”.

En este caso, no es posible convocar una jornada a demanda, como se hace con otras vacunas como Sinopharm o AstraZeneca, “porque no estamos teniendo la cantidad que necesitaríamos”, aseguró el referente sanitario y subrayó que “esto no nos pasa solo a nosotros, está pasando a todo el país».

Por otra parte, el doctor Juan Cabrera, precisó cuál es la situación sanitaria en la localidad y por qué en los últimos días se vio un aumento en los casos positivos. “Lo primero que hay que tener en cuenta es la cepa obelisco”, manifestó haciendo referencia a los festejos por el título obtenido el 11 de julio por la selección argentina en la Copa América. A su vez, afirmó que “acá tuvimos una noche muy descontrolada en cuanto a los cuidados”.

Transcurridas dos semanas desde la celebración de la final, se comenzaron a ver las subas en los contagios y en las internaciones. Con relación a esto Cabrera, aseguró que no se trata de turistas o personas que están de visita en la ciudad, “los positivos son nuestros, son vecinos que la fecha de inicio de síntomas está relacionada, con el día del padre, pero sobre todo con ese sábado a la noche”.

Además, expresó que más del 90% de las personas internadas tienen factores de riesgo, pero no están vacunadas. “Hoy una persona de 35 años, sin comorbilidades que esté internada no lo considero como alguien que debería estar vacunada, pero el 95% de los pacientes que permanecen internados son los que si tienen factores de riesgo y no se vacunaron”.

Finalmente, Cabrera, afirmó que “el primer objetivo de la vacuna, es que a gente no se muera. El segundo, es que no se enfermen grave y el tercero es que no se enfermen. Es decir, que no tengan que ser internados y que no fallezcan”. Y añadió: “Si bien está aumentando la cantidad de contagios, no así la de fallecidos y esto tiene que ver con la protección de la vacuna. Es por eso que tenemos que apuntar a seguir con las campañas y los cuidados básicos: lavado de manos, uso de barbijo, distanciamiento social”.