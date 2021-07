Cultura Nacional: cuatro referentes locales definen su significado

Desde 1982 y por decreto presidencial, cada 29 de julio se celebra en nuestro país el Día de la Cultura Nacional. RSM conversó al respecto con cuatro sanmartinenses que forman parte, desde diferentes lugares, del ecosistema cultural local. Partiendo de un mismo interrogante, cada uno aportó su perspectiva sobre un tópico que, sin dudas, se beneficia y se construye en la diversidad.

¿Qué representa, para cada uno de ellos, la Cultura Nacional?

María Laura Ollesch es cantautora y profesora de música. “Cuando era pequeña, aprendíamos que Cultura era la expresión de un pueblo, aquello que hacía que un pueblo fuera ese y no otro. Cuando fui creciendo, descubrí que el arte nos permitía mostrar esa cultura, expresarla. Para mí, Cultura es eso, la posibilidad que tenemos los pueblos de decir, una expresión que va cambiando y se va modificando con el tiempo, que tiene un misterio guardado, que sigue siendo eso que hace que seamos diverso y que nos contiene a todos en una misma raíz.”

Mariano Tenaglia es actor, profesor de actuación y coordinador del Teatro Piccolo. “La Cultura Nacional es todo. Muchas veces se mezcla arte y cultura, y hay muchos que piensan que el arte es la cultura. Es así, pero solo una parte. Cultura es un pueblo, es Doña Argentina que vende tortas fritas en algún lugar, el asado, el juntarse, es todo eso. A nivel país, y en cada pueblo en particular, con su propia identidad, todo lo que nos identifica, o incluso la aparente falta de identidad, producto de las muchas inmigraciones, es Cultura. Está bueno que reflexionemos todos sobre esto. Es imposible que la cultura no suceda, no tenerla, porque es todo. Está bueno refrescarlo, acordarnos de quiénes somos, cómo nos movemos, qué nos gusta.”

“La industria artística nacional es super interesante, muy variada. Es un país donde conviven diferentes estilos, que van cambiando en cada provincia. Es interminable la lista de cosas que componen, a través del arte, la Cultura Nacional. Hay una canción de León Gieco que se llama La cultura es la sonrisa, y retrata muy bien esto. Espero que la puedan escuchar.”

Graciela Rendón es docente, escritora y miembro de la Biblioteca Popular Ruca Trabun. “Cultura Nacional, para mí, es aquella que teje, en determinado lugar, un conglomerado social, que comparte sueños similares, un lenguaje similar y formas de construir mundos que, a pesar de ser diversos, algo los une. No creo que haya una sola Cultura Nacional, en todo caso hay diversidades culturales que conforman una unidad, y esto es lo que la enriquece. Es maravilloso. Tiene que ver con un arte geopolítico, que es un decir de la vida. Cuando uno lee literatura nacional, lo que hace es leer literatura. Después allí estarán plasmadas las voces de una geopolítica y una historia compartida regionalmente. No es lo mismo el arte en el NOA que en la Patagonia, y sin embargo algo lo une, una historia. Lo importante son esos decires que nos conglomeran y a la vez nos hacen diversos.”

Lucas Verduga Santillán es licenciado en filosofía, docente y coordinador de la Orquesta Escuela de los Andes. “La expresión Cultura Nacional se me hace, en sí misma, una mera tautología. ¿Qué es lo que define a una nación, si no es su cultura? ¿Acaso sus arbitrarias fronteras, esas imaginarias líneas punteadas que pretenden encerrar un territorio, dibujadas, las más de las veces, a fuerza de sangre y sufrimiento? Pero, en todo caso, ¿es una sola, la Cultura Nacional? ¿Cuánta diversidad encierra lo que damos en llamar Estado Nación? ¿Cuántos museos harían falta para encerrar aquello que se autoproclama Cultura Nacional? ¿O no es acaso la cultura algo vivo, mutable, inasible, indomable, la expresión de pueblos que se auto realizan en la creación de lo cotidiano, poética del ser que lucha contra el poder hegemónico que intenta encerrarlo, moldearlo a imagen y semejanza del mercado global?”

“Siendo que no somos más que uno de los sistemas vivos que habitamos este planeta, que presentamos la particularidad de ser autoconscientes y la peculiaridad de desplegarnos en el lenguaje, no es descabellado sostener, como tantos que ya lo han hecho, que la cultura es esa segunda naturaleza que nos inventamos para darle nombre a lo que somos, para darle belleza, sentido de lograrlo, bondad y alegría a nuestra manera de habitar esta tierra. De no lograrlo, claro, corremos el riesgo de dañarlo todo, quizás de extinguirnos. Construir una cultura global, diversa, tolerante, abierta y creativa, quizás sea la última hazaña de nuestra especie, su último desafío.”

Ricardo Rojas nació un 16 de septiembre de 1882. Fue hijo de ganaderos. Estudió abogacía pero se dedicó a las letras. En 1913 escribió el Archivo Capitular de Jujuy, en conmemoración del centenario del Éxodo Jujeño. Creó la primera cátedra de Literatura Argentina. Fue rector de la Universidad de Buenos Aires durante el gobierno de Yrigoyen. Fue embajador en Perú. Fue perseguido políticamente y detenido tras el golpe de Estado de 1930. Falleció un 29 de julio, en 1957, fecha que se tomó en 1982 para conmemorar el Día de la Cultura Nacional.