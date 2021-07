A la espera de la nieve, Facundo Romera se prepara para el Tetra de Chapelco

Poco menos de un mes falta para la 34ª edición del Tetratlón de Chapelco, una competencia muy esperada por los atletas locales y muchos amantes de esta carrera combinada que año a año, continúa escribiendo la historia del deporte de San Martín de los Andes.

Uno de los referentes locales, atleta reconocido en la región, es Facundo Romera, que este año correrá por décimo séptima vez en el Tetra local, quien fuera ganador del mismo en 2007. Medalla que se suma a las tantas que ganó,entre otras, en la prueba de Catedral en Bariloche.

En diálogo con RSM Radio, Facu contó que se prepara durante todo el año para las carreras en su agenda, y que además es parte de su trabajo como entrenador de otros atletas que también compiten en la misma.

“Entreno durante todo el año y me gusta entrenar con la gente. Trato de darme un rato todos los días para mí, pero a la tarde ya vuelvo a mi actividad de trabajo”, cuenta.

Como todos en la ciudad, Facundo también remarca el extraño invierno que estamos pasando sin nieve, por eso agrega que “con este invierno atípico que estamos viviendo, el turismo está optando por actividades de kayak, bici o trekking, así que estamos con bastante actividad.”

Al respecto del faltante de nieve, el atleta sanmartinense dijo que “sería un tetra muy raro, y no se qué va a decidir Chapelco si para el 28 de agosto no tengamos nieve, pero esperemos que llegue, y tengamos un tetra y no un tría”, ironizó Romera.

De cara a la preparación Facundo explica que con sus alumnos divide las disciplinas, “una vez por semana kayak, dos veces pedalean y dos veces corren, más algunos que complementan tres veces en gimnasio, y se van preparando no solo para el tetra sino para distintos objetivos durante el año.”

Finalmente Facundo contó que la pandemia favoreció la práctica de actividad física y que este año tendrá un récord de casi 50 de sus alumnos que participarán del Tetratlón de Chapelco. Por lo que junto con él, muchos también esperan la llegada de la nieve en San Martín de los Andes.