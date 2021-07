Sobisch: “Me sacan los corruptos y los que tienen plata afuera, me tratan de proscribir pero nunca pudieron acusarme de corrupción»

Jorge Omar Sobisch, buscaba ser precandidato a diputado nacional por la Democracia Cristiana en las elecciones Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) del próximo 12 de septiembre, sin embargo, por el momento quedó afuera del ruedo electoral, según una resolución de la jueza Electoral de Neuquén, Carolina Pandolfi. En una conferencia de prensa, el ex gobernador se despachó con duras palabras.

Sobisch anunció que apelará ante la Corte Suprema de la Nación para que la lista de la Democracia Cristiana pueda llevar adelante su candidatura al Congreso. Enfatizó que no llamará a votar «a ningún candidato» de otro partido y cuestionó que la Justicia invalide su presentación por «un papelito», cuando permite postulantes sin estructura propia que «no tienen un solo afiliado» .

“Vamos a presentarnos a la Corte Suprema para defender nuestros derechos –explicó el ex Gobernador-, esto es producto de la incompetencia del parlamento argentino que hizo una reforma de la ley (27622) y se olvidó de cierta cosas”.

“Alguno que presentó bien un papelito pero no tiene afiliados, no tiene autoridades partidarias, hoy está participando y nosotros por este supuesto error estamos afuera. Se está privilegiando un papelito por sobre las propuestas y las ideas”, criticó.

Con respecto a las próximas elecciones, Sobisch aclaró: “Para que no haya suspicacias ni picaros que se quieran aprovechar, la Democracia Cristiana y Jorge Sobisch no van a apoyar, ni hacer acuerdos con ningún partido político que se va a presentar”.

«Esto es como lo que le pasó a Messi el otro día, que le pegaron una patada en el tobillo, pero siguió jugando; a mí, me dieron una patada en el tobillo, pero voy a seguir jugando», remarcó.

“Me sacan los corruptos y los que tienen plata afuera, me tratan de proscribir pero nunca pudieron acusarme de corrupción, ni de tener plata afuera, no sé si todos pueden decir lo mismo. Esto que pasó no es nuevo”, expresó el referente de la Democracia Cristiana.

Más adelante, cuestionó a los dirigentes que “me vinieron a buscar a mi casa para que los acompañe y después salieron a instalar en la sociedad neuquina que yo me bajaba para acompañarlos a ellos”.

“Claudio Domínguez llenó de carteles la Provincia y se cagó de risa de la Justicia y ahora Guillermo Monzani, Mercedes Lamarca y el mismo Domínguez ponen carteles de sus candidaturas; es vergonzosa la impunidad política”, criticó.

“Yo iba a tener una voz en el parlamento donde iba a representar los intereses de los neuquinos sin compromisos con los sectores que manejan la política a nivel nacional y provincial”, expresó.

Para finalizar, Sobisch aseguró que se pondrán a trabajar de cara el 2023. “Nos vamos a poner trabajar inmediatamente para fortalecer las estructuras del partido y vamos a seguir afiliando”, dijo.

Habrá que esperar a los próximos días si se presenta en la Justicia y ésta le da la razón para presentarse el 12 de septiembre, teniendo en cuenta que ya corre contrarreloj con motivos de iniciarse en los días venideros la campaña electoral.