Pablo Roberto: el músico sanmartinense que ganó el primer premio en el Concurso de Composición y Arreglos “Ariel Ramírez”

Con su obra “Con el pueblo y su canción”, Pablo Roberto ganó el primer premio en la categoría de composición original para Coro Mixto de la edición 2021 de este célebre concurso, organizado por la Municipalidad de Santa Fe. En comunicación con RSM, Pablo cuenta cómo transitó la producción de su obra y cómo recibió esta excelente noticia.

Pablo Roberto es profesor, compositor y arreglador de obras corales. “Dentro de mi trabajo, siempre me llegan propuestas de diferentes partes del país e incluso de otras partes del mundo. Algo que tiene de positivo -entre comillas- la pandemia, es que estamos más globalizados. Sucede que en las distintas disciplinas la gente se une, estrecha lazos Así me llega esta propuesta de Santa Fe”, explica.

Este concurso de arreglos y composiciones lo organiza la municipalidad de la ciudad de Santa Fe en homenaje al centenario del nacimiento de Ariel Ramírez. “La propuesta era un tema libre, con letra libre. Dentro de mi categoría, de coro a capella, sin acompañamiento instrumental, la obra tenía que tener algún rasgo folklórico. Entonces me acordé que un amigo mío, Juan Carpintero, me había compartido una vez un poema suyo, que describe rasgos del litoral, con la historia de amistad de dos niños. Una letra muy linda. Se me ocurrió armar una obra a partir de ese poema, que poco a poco se va transformando en una canción del litoral, con un aire de rasguido doble.”

La música se fue construyendo a partir del poema, en un proceso de producción que llevó varios meses. Luego vino la presentación de obra al concurso a través de un pseudónimo, con maqueta de audio y partituras. “Fue una sorpresa cuando me llamó el director del coro de la municipalidad de Santa Fe, que era uno de los organizadores. Me confirmó que había ganado el primer premio de mi categoría. Fue una alegría enorme porque además el jurado es muy prestigioso a nivel internacional y los colegas que también salieron premiados son todos profesionales de muy alto nivel, a quienes admiro”, cuenta Pablo.

El concurso de composición y arreglos Ariel Ramírez propone impulsar la creación de música folklórica y populr argentina para Banda Sinfónica y Coro. El jurado de esta edición estuvo integrado por: Virginia Bono, Martín Palmeri y Juan Rodríguez, quienes evaluaron 25 obras diferentes y valoraron “la cantidad y calidad de obras presentadas, y la diversidad de procedencia de los compositores, así como la variedad de lenguajes en las búsquedas musicales con buen conocimiento de los orgánicos e inspiración”.

Fotos: cortesía.