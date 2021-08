El gerente del Cerro Caviahue es optimista con el pronóstico para las próximas semanas

Los centros de esquí de toda la región están esperando que se cumpla el pronóstico de este fin de semana para ver si pueden continuar abiertos. Carlos Arana, gerente general del Cerro Caviahue le contó a RSM Radio: “Hasta ayer pudimos trabajar en toda la montaña” y aclaró que “para ser más claro, tuvimos abierta la pista principal, el centro y el sector de principiantes”.

Es jueves, tuvieron que comenzar a rever la situación y quedó habilitada la base, la carpet, la zona de escuela y la parte alta de la montaña. En este sentido, Carlos Arana afirmó que “no hay mucha nieve y nosotros hemos estado haciendo el trabajo de todos los años poniendo la nieve del costado, apisonando y diversas acciones. Se hizo hasta donde nos dejaron las temperaturas”.

Como todos los centros de esquí tuvieron que salir a palear nieve para acopiar y mantener las pistas, al mismo tiempo que aprovecharon los días de bajas temperaturas para innivar artificialmente. “La falta de nieve nos obligó hacer un corte del primer sector de la montaña y esquiar solo arriba”, detalló y agregó: “Esperamos para mañana (viernes) y en la noche del sábado una Nevada que seguramente no va a ser mucho, pero que nos va a permitir seguir en el sector superior”.

Por otra parte, el gerente de Caviahue se mostró esperanzado de que el fin de semana llegue cargado de precipitaciones níveas que permita mantener el Cerro y sus actividades. “Tener una nevada es muy importante para ver como continuamos, aunque sabemos que no va a ser un gran cambio”, afirmó y añadió que “hace 14 años que venimos bajando el caudal, eso nos hace pensar en lo importante que es cuidar el planeta y el Ambiente”.

Por el momento las actividades de moto de nieve y vehículos oruga se encuentran suspendidas por la presencia de rocas y la falta de nieve que lo vuelven peligroso para los visitantes, además la recomendación en general es que los pases y alquileres de equipo se hagan día a día para poder verificar el estado de la montaña y la calidad de la nieve. “En nuestro caso la pista que no tiene nieve se cierra, esto es automático. No dejamos que tenga un corte y que después siga, porque esto es sumamente peligroso. Además, hay visitantes que ven unos centímetros de nieve a los costados y pasan por ahí, entonces para evitar accidentes directamente cerramos esas pistas”.

Algunos Centros de esquí no llegaron a abrir este año y otros están evaluando darle un cierre a la temporada. En este sentido, Carlos Arana aseguró: “Vamos a esperar a ver si se cumple con el pronóstico, pero en el caso de que no y tengamos que cerrar es muy difícil pensar en que se pueda volver a abrir”. Y enfatizó: “No es tan sencillo abrir un centro de esquí, no podemos cerrar por 15 días y después si llega a nevar volver a abrir, es por eso que vamos a ir evaluando las condiciones día a día para ver como continuamos”.