El gobernador Omar Gutiérrez descartó la presencia de la cepa Delta en Neuquén

A través de las redes sociales, el gobernador Omar Gutiérrez confirmó que «la secuenciación de muestras no detectó la variable Delta de Covid19 en la provincia».

«Con mucho orgullo, quiero contarles que gracias a la responsabilidad y el respeto por los nuevos hábitos y normas de prevención, la secuenciación de muestras no detectó la variable Delta de #Covid19 en la provincia. ¡Felicitaciones por tanto esfuerzo y a seguir cuidándonos!», anunció Gutiérrez en su cuenta de Twitter, en un contexto sanitario de leve incremento de contagios y una suba en la ocupación de camas de terapia intensiva que hoy alcanza el 72%.

La variante Delta ingresó al país y había temor de que hubiera sucedido lo mismo en Neuquén, con una persona que volvió del exterior, no cumplió el aislamiento y después dio positivo de coronavirus.

Desde el Ministerio de Salud, semanas atrás, emitieron un comunicado en el que señalaban que «se conoció el resultado del PCR, el cual arrojó que había una carga viral muy baja y que no había podido secuenciar la muestra como para poder determinar si se trataba de la cepa originada en la India o no».

También aclararon que fuera la variante Delta o no, por la poca carga viral, no pudo haber contagiado a más personas, pese a no haber cumplido con el aislamiento correspondiente. Además, por esa misma característica, el neuquino que volvió del exterior había dado negativo al ingresar al país.

Si bien transgredió la normativa al no cumplir la cuarentena impuesta, tampoco era consciente de que estaba infectado.

De acuerdo a los datos recogidos por el Proyecto Argentino Interinstitucional de Genómica de SARS-CoV-2 (PAIS) «hoy en la Argentina domina la variante de preocupación Gamma, identificada por primera vez en Manaos que representa alrededor del 50-60% de las muestras» que se analizan al azar y le sigue la Lambda «que se conoce como Andina, con un 30 y 35 por ciento», explicó el virólogo Humberto Debat.

El especialista que integra el proyecto PAIS dijo que «prácticamente no hay virus de la primera ola circulando» en la actualidad, dado que la variante Alfa solo implica un 5 a 10 por ciento, y apuntó que en el caso de la mutación india Delta «no hay evidencia robusta de circulación comunitaria» en Argentina porque, dijo, «salvo los dos casos de Ciudad de Buenos Aires, los 87 restantes detectados en el país corresponden a casos importados o personas con nexo epidemiológico con viajeros».

En la provincia de Buenos Aires, donde se identificaron 23 casos de la variante Delta, las autoridades sanitarias informaron que 21 corresponden a personas que regresaron al territorio tras haber viajado al exterior y los restantes 2 son contacto estrecho de éstos.