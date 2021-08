Relanzamiento de Cajita de Música 2021

El Ministerio de Educación y el Ministerio de Cultura presentan una nueva edición del programa destinado a docentes de música de todo el país, con la intención de acercar propuestas que permitan la producción artística para niños, niñas, adolescentes y jóvenes.

De 2011 a 2015 se llevó adelante Cajita de Música en distintas provincias del país, y su implementación contó con un gran reconocimiento por parte de los y las docentes, lo que motivó su reedición. El resultado fue un valioso aporte para potenciar el trabajo en el aula y reafirmar el compromiso del Estado por garantizar el acceso a la Cultura Nacional en igualdad de oportunidades, para todos y todas.

En los últimos días se celebró la reapertura de Cajita de Música, lanzando su edición virtual y federal, para acercar propuestas que permitan la producción artística, como modo de conocimiento particular del arte, para que niños, niñas, adolescentes y jóvenes se involucren directamente con los materiales y procedimientos que son propios de los estilos de nuestra tradición cultural resignificada desde la actualidad.

El relanzamiento fue presentado por el ministro de Cultura Tristián Bauer y el ministro de Educación Nicolás Trotta, en la Cúpula del Centro Cultural Kirchner y vía streaming a través de la cuenta de Facebook de ambos Ministerios. Del encuentro, también participaron el secretario de Gestión Cultural, Maximiliano Uceda, y la subsecretaría de Gestión Educativa y Calidad, Verónica Piovani, y el mentor del proyecto, el músico Juan Falú.

En ese marco, el ministro Tristán Bauer afirmó que el relanzamiento de Cajita de Música es un renacimiento que fue posible a pesar de la pandemia. «Estamos aquí presentando, dándole nacimiento, relanzando Cajita de Música. Lo hacemos porque creemos en ese concepto de soberanía cultural y para que ese concepto sea una realidad tenemos que ir hacia nuestras raíces, esas raíces tan profundas, tan intensas que tienen tantos años y que uno va buscando en distintos lugares, en distintos espacios, en distintas expresiones artísticas. En estos tiempos que estamos viviendo que son de reconstrucción, de renacimiento, en los cuales vemos que las chicas y los chicos, paulatinamente y cuidando siempre la salud, van volviendo a las escuelas; que podemos abrir los teatros, los cines; que nuestras músicas y músicos pueden volver al escenario en este nuevo tiempo, donde de la mano de la vacunación, tenemos un horizonte más luminoso, de esperanza, estos proyectos son fundamentales, importantísimos. Volver a esas raíces para construir un futuro más hermoso».

«Educación y Cultura, Cultura y Educación trabajamos juntos para dar esos resultados. Bajo esta bandera, en esta cúpula de un centro cultural concebido en el bicentenario de nuestra Revolución, vamos a hacer todo lo posible, a trabajar y a dar todo lo mejor de nosotros para esta construcción permanente de soberanía cultural. Vamos con Cajita de Música y vamos por muchos proyectos más entre Educación y Cultura, Cultura y Educación», concluyó.

Por su parte, el titular de la cartera educativa nacional expresó: “En el mundo globalizado en el que vivimos muchas veces se terminan imponiendo culturas que no son las nuestras. Nosotros, como gobierno, pero principalmente como escuela, tenemos una enorme responsabilidad en lograr transmitir nuestra propia soberanía cultural: la pertenencia a una cultura milenaria como la argentina, con la mirada puesta en lo que enriqueció nuestra historia, que no comienza ni con el Virreinato, ni con la Revolución de Mayo, ni con la Independencia, sino que es previa, y es a partir de allí que la fuimos nutriendo y construyendo hasta llegar a la cultura como la conocemos hoy. No solo lo que es autóctono de las y los argentinos, sino también lo que hace a la cultura latinoamericana».

“La propuesta de relanzar Cajita de Música reafirma la responsabilidad que tienen los gobiernos y los estados en la transformación social de las ciudadanas y los ciudadanos; de la responsabilidad de sostener estas iniciativas que permiten construir mejores futuros para niñas, niños y adolescentes, y que garantizan que todas y todos tengan los mismos derechos. Para eso, hay que seguir trabajando con mucho compromiso”, señaló Nicolás Trotta.

En tanto, Maximiliano Uceda celebró la posibilidad de reconvertir este proyecto a lo virtual que va a permitir tener más capacidad de formación simultánea para los y las docentes de todo el país.

«Relanzamos Cajita de Música porque creemos en el concepto de soberanía cultural y para que ese concepto sea una realidad tenemos que ir a lo más profundo de nuestras raíces, raíces que encontramos en distintos rincones del territorio y en las tradiciones que transmiten nuestros docentes. Recuperar este programa reconfirma nuestro compromiso de poner en valor cada una de las expresiones culturales del país»

«Entender que la música nacional, el folclore es muy importante en los territorios de nuestro país, en todas la provincias. La capilaridad que vamos a poder conseguir es una alegría, y es lo que demuestra y reafirma la necesidad de estas articulaciones que venimos llevando en distintos tipos de programas con el Ministerio de Educación. Es una satisfacción presentarlo y ponerlo a disposición de todos los y las docentes para que puedan formar a las pibas y los pibes y que la Cajita de Música vuelva a sonar», concluyó.

La subsecretaría de Gestión Educativa y Calidad Verónica Piovani resaltó que la propuesta de Cajita de Música se inscribe en los fundamentos más profundos que tiene el área de Educación Artística en las escuelas de todos los niveles del sistema educativos.

«El sentido de la Educación artísticas no es otra que la reivindicación de un posicionamiento latinoamericano, argentino, regional, colectivo y que pone fuertemente en valor el tema de la identidad que se construye en la escuela, que no es excluyente de otras diversidades y que tiene que ver con nuestro terruño, nuestro paisaje, nuestra gente. Es muy importante desde el campo artístico poder trabajar esto. El arte tiene mucho para aportar y es muy importante enseñarlos en nuestras escuelas. Esta capacitación no es otra cosa que una reivindicación de la identidad, de la soberanía cultural, de la conexión con nuestro pasado pero también se vincula con la posibilidad de comprendernos y de mirar el futuro. Haber relanzado Cajita de Música es un logro inmenso», reflexionó.

El cierre del evento estuvo en manos de un ensamble musical a cargo de artistas capacitadores del programa, quienes mostraron parte del recorrido musical del programa Cajita de Música.

Estuvo presente el músico tucumano Juan Falú, quien ideó el proyecto original y destacó que «Cajita de Música siempre fue un proyecto muy celebrado por músicas y músicos, por la escuela y sus comunidades docentes, que lo recibían con enorme agradecimiento. El Estado ha puesto el acento en la valoración de las políticas públicas educativas y eso es ponerse a tono con una batalla cultural que hay que dar todos los días».

El músico agregó que «el equipo de formadoras y formadores que va a llevar adelante la capacitación, además de su talento, tiene una adecuación virtual del proyecto que va a permitir que este conocimiento que es parte de nuestro patrimonio nacional se multiplique en miles de jóvenes de todo el país».

Mediante WebEx, acompañaron, de manera virtual, los coordinadores y referentes de los equipos de Educación Artística de las diferentes jurisdicciones del país. El material pedagógico del programa estará disponible en la plataforma Juana Manso-INFoD del Ministerio de Educación de la Nación y sus contenidos asincrónicos, grabados en las instalaciones de Tecnópolis, completan una sinergia de potencialidades y recursos.