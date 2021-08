Agustín Neiman: «Creemos que va a ser el mejor septiembre de los últimos años en Chapelco»

Luego de un inicio de temporada complejo, las tan esperadas nevadas llegaron al Cerro Chapelco que ya está funcionando al 100%. En diálogo con RSM Radio, Agustín Neiman, gerente del centro de esquí contó que “está toda la montaña habilitada, se puede esquiar en absolutamente todos lados y con buena calidad de nieve”.

Foto: Federico Soto – RSM

El último fin de semana fue el pico más elevado de concurrencia en las pistas de esquí y la cantidad de vehículos en el estacionamiento daban muestra de eso. En este sentido Agustín Neiman enfatizó: “Tuvimos más de 5000 esquiadores y se viene un fin de semana con muchísima gente, parece una situación de temporada alta, en la que la playa de estacionamiento se nos hace chica lo que genera un poco de caos y obliga a que muchos conductores tengan que estar un poco más lejos del acceso”.

Con respecto a las condiciones de las áreas esquiables, contó que además de las importantes precipitaciones, están en funcionamiento los cañones de nieve gracias a las bajas temperaturas. “Son días increíbles en los que, aprovechando que está fresco, seguimos fabricando nieve para ir haciendo un manto sólido que puede aguantar eventuales lluvias o un aumento de la temperatura”.

Para esta semana continúa el pronóstico de nevadas por lo cual se estima que el Cerro Chapelco continuará funcionando con todas sus pistas y medios de elevación habilitados. “Esperamos poder tener un excelente final de agosto y aspiramos a un buen septiembre que creemos que puede llegar a ser uno de los mejores de los últimos años. Más que nada porque mucha gente ha reprogramado sus servicios y cuando vieron que había un poco de nieve automáticamente se vinieron”.

Por último, remarcó que no saben que puede ocurrir en las próximas semanas y si se va a posponer el cierre del centro de esquí. “Todavía no sabemos si estas condiciones van a permanecer durante todo el mes de septiembre y por eso hay que evaluar semana a semana. En situaciones normales lo que pasa es que, en el mes de octubre, la gente que ya no viene a esquiar más allá de que tengamos las mejores condiciones de nieve. Por eso hay que ir viéndolo y estaremos atentos para poder tomar la decisión que creamos conveniente”.