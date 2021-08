Figueroa de gira por el sur provincial: “Esta propuesta se construye en el diálogo con la ciudadanía”

El precandidato a diputado nacional por la letra F del Movimiento Popular Neuquino, RolandoFigueroa, realizó una gira por distintas localidades del sur de la provincia que comenzó en Junín de los Andes y siguió por las localidades cordilleranas de San Martín y Villa La Angostura.

“Nos llevamos muchas inquietudes para seguir trabajando, porque estamos convencidos de que esta propuesta se construye en el diálogo con la ciudadanía, no solo como parte de nuestra plataforma para el Congreso de la Nación sino también en la gestación de una nueva propuesta política para gobernar la provincia a partir del año2023”, indicó.

El ex vicegobernador recorrió las localidades acompañado por su compañera de lista, la Dra. Luciana Ortiz Luna, y quien ocupa el tercer lugar, Alan Traballoni. Juntos realizaron diversas reuniones con instituciones como la Sociedad Rural en Junín de los Andes y con representantes de distintas cámaras de turismo en San Martín de los Andes.

Durante la recorrida por las localidades del sur, Luciana Ortiz Luna hizo hincapié en el eje ‘salud’ no solo en el contexto de turismo, si no en la vida diaria de los ciudadanos. “Es muy importante darle las herramientas necesarias a las personas para que puedan definir cómo se cuidan. El personal de salud y las políticas de gobierno tienen que acompañar este proceso” consideró. En este sentido, dijo que el encuentro con los vecinos de las distintas localidades “nos hace sentir que uno no está equivocado en esta decisión que hemos tomado de integrarnos al mundo de la política, siendo personas de la vida cotidiana, intentando brindarles a los vecinos algo diferente”.

Alan Traballoni, precandidatos de la lista F que acompaña a Rolando Figueroa, dijo que durante la gira por la cordillera fue importante “estar en contacto con la gente, escuchar sus propuestas y ver la pasión que tienen por construir una provincia mejor”. Desde su lugar activo como bombero voluntario y médico de la salud pública, dijo que se siente comprometido con la comunidad “para la construcción de un nuevo proyecto de provincia”.