Ley de Hidrocarburos: «Se pone en juego un montón y no conocemos el articulado», cuestionó el gobernador

Neuquén, con Gutiérrez a la cabeza comenzó una discusión y pelea con los funcionarios del Gobierno nacional ante la situación que se presentó una vez que éstos dieron a conocer algunos artículos de la Ley Kogan, de Promoción a la Inversión en la actividad Hidrocarburífera. No es menor el detalle de tal enfrentamiento que por el momento ha sido más mediático que en cuestiones debatidas en una negociación. Pone de relieve una confrontación importante dado que se trata de que en juego hay paquetes de inversión por más de 200 mil millones de dólares para los próximos 25 años.

“No conozco el articulado del proyecto”, manifestó este lunes el gobernador Omar Gutiérrez en conferencia de prensa al asegurar que la Secretaría de Energía de la Nación se había comprometido a enviarle el texto. De hecho, Darío Martínez en las últimas horas indicó «le expliqué (a Gutiérrez) todos los detalles del proyecto».

“Hemos dialogado un montón de veces, pero es una ley muy pesada, que en una coma o un punto se pone en juego un montón y no conocemos el articulado”, dijo el gobernador.

En tal sentido el gobernador manifestó que le llegó una versión del proyecto de parte de una fuentes del gobierno nacional que contiene un total de 5 capítulos y 155 artículos y que según él «aún no se me ha presentado formalmente ni un solo artículo de todos esos».

Gutiérrez cuestiona la ausencia de la Provincia en el Consejo Interministerial que crea la ley para aprobar los proyectos de inversión. Esa mesa estará conformada por representantes de los Ministerios del Interior, de Desarrollo Productivo, de Economía y la Secretaría de Energía y será la encargada de dar luz verde a los proyectos de las empresas, en base a diversos requisitos que plantea la norma, para acceder a beneficios impositivos como devolución del IVA, la amortización acelerada de impuesto a las ganancias y reducción de derechos de importación para los bienes que no se produzcan en el país.

“Que las provincias no estén sentadas a la mesa con los inversiones es vulnerar la autonomía de las provincias, la administración y la propiedad de los recursos hidrocarburíferos”, sostuvo Gutiérrez este lunes.

Y adelantó enérgicamente ante los micrófonos, «quiero anticipar que no vamos a ceder y no vamos a regalar ni un solo recurso. No vamos a ceder ni una sola de nuestras libertades, responsabilidades y compromisos».

El gobernador indicó que la Provincia tiene en sus 41 concesiones no convencionales inversiones comprometidas por 200 mil millones de dólares, con lo cual no puede estar sentada en esa mesa que plantea la ley en inferioridad de condiciones.

«Vengo a ratificar que no conozco el proyecto, porque no he tenido delante mío el articulado de la ley. A nosotros, a través de la Secretaría de Energía durante una reunión con la Ofephi, se nos comprometió a presentarnos el proyecto de ley antes de que sea firmado por el presidente y antes de que ingrese en el Congreso», aseguró.