María Cabanillas ganó el 20º Campeonato Abierto de Damas en Buenos Aires

La golfista sanmartinense María Cabanillas se subió a lo más alto del podio del 20º Campeonato Abierto de Damas, disputado el pasado sábado en el Golf Club Argentino, de Buenos Aires.

Esta es la primera competencia de la temporada 2021/2022 computable para el Ranking Argentino de Aficionadas y el Ranking Mundial, y tras sumar rondas de 74, 73 y 79, que la llevaron a totalizar 226, siete sobre el par, se quedó con el prestigioso campeonato.

Cabanillas logró una diferencia de seis golpes con respecto a Julieta Oviedo del Potrerillo de Larreta CC, que hizo 78 para 232, en tanto la tercera posición fue para Martina Gavier, la Mejor Profesional de la competencia, que acumuló 237 golpes, 79 para el día.

«Fue una semana muy linda y estoy muy contenta. Ayer y anteayer jugué muy bien y hoy estuvo un poco más difícil, pero la supe pelear y pudo ser. Traté de mantener la calma y pude controlar la presión. Tengo muchas ganas de volver a casa porque no estoy allá desde hace un mes, pero me vino muy bien competir y ahora me prepararé para el Torneo Nacional en Ascochinga», destacó la ganadora del certamen.

Por otra parte, en la jornada previa, finalizó el Four Ball, competencia en la que tanto Profesionales como Aficionadas jugaron con su propia invitada – hasta handicap índex 18,0 – durante los primeros 36 hoyos.

La propia Cabanillas y Florencia Benito se impusieron en el primer lugar con 68, 68, 137, en tanto en la categoría Neto las vencedoras, escoltadas por Julieta Oviedo y Elizabeth Barrios con 76, 75, 151. En el Neto, Cabanillas y Benito también fueron ganadoras con 68 y 68, mientras que en el segundo lugar finalizaron Silvina Obarrio y María Emilia Coria Di Renzo con 141 golpes y vueltas de 70 y 71.