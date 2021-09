Desde un sector del turismo receptivo regional se insiste en la necesidad de que se abran las fronteras

Un grupo de operadores, hosterías, guías y trabajadores de turismo alternativo de todo el país se autoconvocó para solicitarle a las autoridades la urgente apertura de las fronteras para el turismo. Entrevistado por RSM Radio, Federico Obejero, guía de pesca y abogado, contó los detalles acerca de la situación que atraviesa el sector, la campaña de apertura de fronteras y que es lo qué esperan del gobierno nacional.

En primer lugar, Obejero explicó: “Somos un grupo de autoconvocados que abarca muchas más actividades que la pesca, que como recurso turístico, para las localidades de San Martín, Junín, Villa La Angostura y en toda la provincia Neuquén tiene un protagonismo importantísimo”.

Hace casi 540 días que el sector se encuentra sin poder desrrollarse de manera plena, con todas las consecuencias que esto trae respecto a los puestos de trabajo, inversiones y previsibilidad. “Necesitados imperiosamente del turismo extranjero”, aseguró el abogado y asesor de la Cámara de Guías y Profesionales de la Pesca Deportiva de Neuquén y aseguró: “Estamos muy felices con el turismo interno, pero la verdad no nos alcanza. Esto no afecta solo a nuestra industria, también perjudica a las localidades y pueblos que se han desarrollado a partir del turismo”.

Un ejemplo claro de esto es Junín de los Andes, capital de la Trucha a nivel nacional, cuya economía se ha alimentado en un 90 por ciento de la pesca de esta especie puntualmente. Respecto a esto, Federico remarcó que “esta situación trasciende mucho más allá del reclamo puntual de un grupo de guías, o del interés específico de los que trabajan con extranjeros, la realidad es muchísimo más amplia”.

El turismo es una de las principales fuentes generadoras de puestos de trabajo en la provincia, es por eso que Obejero enfatizó: “Estamos sufriendo mucho con esto y realmente necesitamos una respuesta inmediata. No solo generamos trabajo, también divisas que hay que proteger” y subrayó que “el mundo, con las limitaciones, protocolos y con la organización anticipada que requiere el tema, sea ha abierto al turismo; entonces nosotros también tenemos que tratar de hacer eso”.

Uno de los puntos principales que marcó el guía y abogado, es que se trata de una actividad en la que la anticipación es clave. “Los turistas necesitan poder prever, reservar, sacar pasajes. Al igual que quienes los reciben y les ofrecen estos productos, precisan planificación y antelación para poder invertir, contratar, comprar insumos y hacer todo lo necesario para prepararse”.

Desde hace algunos meses desde la provincia de Neuquén se viene impulsando la idea de que haya turismo por burbujas para aquellos extranjeros que cuenten con el cronograma de vacunación completo, pero tras enviarle tres petitorios al ministro de Turismo y Deporte de la Nación, Matías Lammens, y no obtener respuesta, el representante del sector autoconvocado del turismo receptivo enfatizó: “Estamos en un contexto de urgencia en el que necesitamos una respuesta concreta».

En el último petitorio enviado a Lammens, el cual se encuentra publicado en su web, expresaron: “Exigimos que nos comunique a la brevedad el plan de acción con fechas concretas, que prevén realizar con respecto a la apertura de fronteras a los extranjeros. Necesitamos contar con la información y previsibilidad para organizarnos y poder así vender nuestros servicios. Volvemos a insistir que ni siquiera contamos con la lista de requisitos oficiales, con la que las personas que entren al país, deberán contar”.

Finalmente, Federico Obejero, explicó como cerrarse al turismo internacional puede afectar a la Argentina. “No solo es un problema para la pesca, también lo es para actividades turísticas culturales, o atractivos como la ruta del vino, el tango en Buenos Aires. No abrir provocaría pérdida de competitividad, más allá de que es una circunstancia particular que afecta a todos. Y aclaró: “Por supuesto que nadie está desmereciendo, ni subestimando la pandemia, y está clarísimo que, ante cualquier circunstancia de gravedad, cerramos y nos refugiamos, pero hay que seguir avanzando porque no podemos perder ese gran lugar que nuestro país ha conseguido como destino turístico y cultural para el mundo”.