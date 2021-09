Una vivienda de Lago Hermoso sufrió importantes daños al incendiarse por una estufa a leña

El hecho ocurrió en la noche de este jueves en una vivienda de Lago Hermoso donde dos móviles y una dotación de 6 bomberos estuvieron trabajando para sofocar las llamas. Minutos más tarde de las 20:30 horas, el personal de Bomberos de Meliquina recibieron el alerta y se dirigieron hasta el lugar.

Alejandro Dellacanónica, Jefe del Cuerpo de Bomberos de Meliquina, indicó a RSM que «debimos concurrir con una dotación de 6 bomberos, en 2 móviles 4×4, uno liviano y un autobomba pesado. Queremos agradecer la colaboracion del personal de una estancia de la zona -que subieron con un tractor y un tanque de agua- y alcanzó con el móvil liviano. El autobomba pesado no hubiera llegado, o hubiera llegado luego de mucho esfuerzo», sostuvo.

El incendio se inició en una estufa a leña y provocó serios daños materiales en el hogar. «Tuvimos que trabajar un buen rato en la tarea de extincion y enfriamiento. Luego de eso, constatamos que se registraron solo daños materiales de mediana magnitud», explicó Dellacanónica.

Bomberos, vecinos y lugareños hicieron hincapié en que el camino de acceso a Lago Hermoso en época invernal es todo un tema, ya que no tiene el ancho necesario para transitar. El ingreso está invadido de vegetacion, no está enripiado, por lo que la calzada está llena de barro, y donde no hay barro, en esta época del año, está cubierto de nieve, lo que dificulta claramente cuando hay que intervenir en episodios como los ocurridos el pasado día jueves.