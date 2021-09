Tres personas heridas tras chocar contra unas piedras sobre la Ruta 40 cuando volvían a Neuquén

El incidente vial tuvo lugar este pasado lunes por la tarde, a la altura del kilómetro 2.285 de la Ruta 40, cuando el conductor de una camioneta -por motivos que se desconocen- perdió el control del rodado en el que viajaba junto a dos niños y terminó chocando contra unas piedras en la banquina de la mencionada ruta.

Foto: Rodolfo Ramírez – LM Neuquén

Producto del violento choque, la camioneta 4×4 resultó con importantes daños materiales y sus ocupantes presentaban algunas heridas leves.

José Coliman, Comisario de la división tránsito de Junín de los Andes, explicó: «Era una familia que estaba regresando a Neuquén desde San Martín de los Andes y aproximadamente en el kilómetro 2285 de la ruta 40, el conductor mayor de edad perdió el control y colisionó la parte derecha de su vehículo contra unas piedras que había en la banquina».

«Se está investigando que pasó. Se cree que no intervino otro coche. Cuando hablamos con el conductor no me pudo precisar qué fue lo que pasó. Él estaba consiente y pudieron bajar todos por sus propios medios», aseguró, tras aclarar que la camioneta «nunca volcó y ninguno de sus ocupantes necesitó asistencia».

El hombre iba con sus dos hijas, de 12 y 9 años. «Los tres fueron traslados al Hospital local de Junín de los Andes para ser controlados y descartar cualquier tipo de consecuencia a partir del choque que sufrieron. Pero al rato ya les dieron el alta, porque no tenían lesiones significativas», relató.

A las 18:23 le habían dado aviso a la División de Tránsito de Junín, quienes a los minutos ya estaban en el lugar del siniestro y tardaron casi tres horas en terminar el operativo. «Observamos que la camioneta quedó destruida y por suerte solo hubo daños materiales y la familia está bien», sostuvo a medios regionales.

Intervinieron Bomberos de Junín de los andes, el hospital local, policía y defensa civil. «No pasó a mayores y lo que siempre pedimos es que circulen despacio», aseguró.