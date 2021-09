Qué tenemos que tener en cuenta este domingo para ir a votar

En las elecciones PASO del próximo domingo se presentarán algunas variantes en su desarrollo por la aplicación de un protocolo COVID. La jueza electoral de nuestra ciudad, Silvia Escobar, explicó en una entrevista en RSM Radio cómo se va aplicar en San Martín de los Andes.

Foto: Archivo

En principio, Escobar explicó que para mantener el aforo dentro de los establecimientos, se van a realizar dos filas afuera, organizadas por personal de seguridad. “Antes de ingresar a la escuela ya se van a encontrar con dos filas, una de mesas pares y otra de mesas impares. Por eso es importante saber el número de mesa en que vota antes de llegar al establecimiento”.

Sobre este punto, la jueza Electoral agregó: “La gente no va a entrar espontáneamente a las escuelas, sino que lo va a hacer de forma ordenada y organizada, por personal de las fuerzas de seguridad”.

En caso de que se genere acumulación de votantes sobre el cierre del acto electoral fuera del establecimiento, personal policial entregará números para quienes hayan llegado antes de las 18 horas para que puedan seguir ingresando.

Con respecto a la cantidad de establecimientos que se van a disponer para el domingo, Escobar aclaró que “a las escuelas que se utilizan habitualmente para el desarrollo de las elecciones se sumaron la EPET 12 y el Colegio San Pablo. También en la Escuela 116 de Lolog se sumó una mesa más. En total son 96 mesas y ninguna escuela tiene más de siete mesas”.

Los establecimientos tendrán elementos de sanitización, y se va a pedir distanciamiento y uso de tapabocas. Para ello van a haber dos facilitadores sanitarios, uno en el interior y otro en el exterior.

También hizo referencia al cierre de los sobres durante la votación. Se recomienda colocar el voto dentro del sobre y luego cerrarlo trabando la solapa en el interior. Esto va a permitir que los fiscales, al momento de realizar el escrutinio no se encuentren con sobres cerrados. “Como la urna se encuentra inmovil hasta el escrutinio, el voto no se va a salir del sobre. Se recomienda que no lo pegue con saliva porque esos sobres los tienen que abrir las autoridades de mesas”.

Silvia Escobar explicó también que no se van aplicar horarios exclusivos para que voten las personas con riesgos sanitarios. Los mayores o las embarazadas van a tener prioridad de ingreso pero no hay un horario sólo para ellos”.

Las personas que se encuentren en nuestra ciudad y tengan su domicilio legal a más de 500 kilómetros se deberán presentar en la Comisaría 23 (Belgrano y Perito Moreno) de 8 a 18 para justificar la no emisión de voto.

En la provincia de Neuquén se presentan 8 partidos y 13 listas distintas. Ellas son:



Para consultar dónde votar en San Martín de los Andes se puede ingresar en https://www.padron.gob.ar/